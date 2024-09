La Diputación de Jaén, a la espera de que la Junta le diga "cómo y dónde" para hacer frente al Virus del Nilo

JAÉN, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Jaén se encuentra a la espera de que desde la Junta de Andalucía se le diga la cuantía estimada de la inversión que se requiere, además de "cómo y donde" actuar para hacer frente al Virus del Nilo Occidental en la provincia de Jaén tras los casos detectados.

La diputada de Economía, Hacienda, Asistencia a Municipios y Recursos Humanos, Pilar Parra, ha indicado a Europa Press que el pasado 19 de septiembre la Diputación de Jaén remitió una carta en la que se pedía a la Junta de Andalucía que le comunicara "la estimación del gasto necesario para hacer frente a dichas medidas, hasta el 31 de diciembre de 2024, las prescripciones técnicas y las exigencias de solvencia requeridas a las empresas para la contratación de los servicios".

Parra ha mostrado "la plena disposición" de la Diputación a colaborar en un problema que "ha venido para quedarse" y que será estructural, de ahí que de cara al próximo año y sucesivos se abogue desde la Administración provincial por "un convenio interadministrativo de cooperación".

Ha añadido que a los ayuntamientos afectados se les exige desde la Junta que sufraguen un plan de vectores para detección del mosquito, mientras que a la Diputación se le plantea que refuerce las labores de fumigación municipales actuando en un radio de un kilómetro y medio. Por parte de la Administración autonómica se ofrece asesoría técnica.

Para Parra, con esta cuestión, el Gobierno andaluz "está dando otra muestra más de antimunicipalismo", similar a la que tuvieron en pandemia cuando "cargaron" la desinfección de los colegios a los ayuntamientos.

"Creo que es necesario que haya ayuda económica, no solamente por parte de la Junta de Andalucía, también lo vamos a pedir al Gobierno de España, porque no se puede cargar a los ayuntamientos tras competencia, sin ningún título legal", ha ya dicho Parra, que ha añadido que cuando se encarga una competencia a una Administración local, "hay que dotarla económicamente", tal y como establece la Ley de Autonomía Local de Andalucía.

"Esta Junta de Andalucía es un fraude para los ciudadanos y es un fraude para los ayuntamientos", ha señalado Parra, que ha incidido en que "en este caso, en lugar de que se sacude las pulgas, diríamos que se sacude los mosquitos, porque realmente se están sacudiendo una competencia que es propia y se la están echando a la espalda de los ayuntamientos y de las diputaciones".

Por todo ello, este tema será uno de los que se aborde este martes en la Junta Asesora del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas para luego llevarlo al Consejo en su reunión del próximo 4 de octubre porque "esta situación es insostenible, insisto, no nos han contestado, no trabajan, no hacen absolutamente nada".

"Estamos en disposición de acometer las medidas que nos digan, pero que nos tienen que decir dónde y cómo, y nos tienen que decir cuantía económica, que también haremos la correspondiente modificación de crédito para tener dinero disponible", ha dicho la diputada.

Asimismo, ha manifestado que lo que está ocurriendo es "un despropósito" porque, entre otras cuestiones, están "asfixiando a los ayuntamientos" porque no paran de "echarles carga y más carga".

En este punto, ha subrayado que la Diputación va a actuar y tiene "plena disposición", pero de cara al año que viene "se estudiará, porque no podemos asumir una competencia sin más, sólo con un protocolo general, para un problema que va a ser estructural".

En este sentido, ha hecho referencia a la Junta de Extremadura, que va a correr con "todos los gastos", mientras que en Andalucía, el papel del Gobierno andaluz, se limita a asistencia técnica. Es por eso que desde Diputación se vaya a plantear la necesidad de pedir ayudas tanto a la Junta como al Gobierno de España.