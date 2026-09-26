La diseñadora cordobesa Celia Espejo presenta su visión de la moda flamenca en la New York Fashion Week

La diseñadora cordobesa Celia Espejo, en el centro, en uno de sus desfiles. - ESSDM

CÓRDOBA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La diseñadora cordobesa Celia Espejo ha puesto el sello de Córdoba en la pasarela de la New York Fashion Week. Con una propuesta que ha combinado la tradición artesanal con la búsqueda de nuevos códigos estéticos, Espejo ha abanderado el diseño cordobés en la plataforma de moda más importante del mundo.

Según destacan desde el Centro de Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño Essdm, esta relevante acción ha formado parte de las actividades de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex, un programa formativo desarrollado conjuntamente por la firma de tejidos Flamentex y el citado centro de enseñanza. La cátedra impulsa desfiles, alianzas y 'fashion films' en eventos internacionales de ciudades como Nueva York, Londres, Milán, Costa Rica, Perugia y París.

La presentación en pasarela ha tenido lugar el domingo 13 de septiembre. La diseñadora ha participado además en la grabación de producciones audiovisuales que han situado sus diseños en lugares representativos como el Puente de Brooklyn, Times Square, la Quinta Avenida y la Hispanic Society.

Al respecto, Espejo ha compartido pasarela con una destacada nómina de creativos: Teresa Ortiz (Granada), Ángel Zapata (Alcolea del Río, Sevilla), Lucía Sarhan (Málaga), Javier Borjas (Villaverde del Río, Sevilla), Antonio González (Guazamara, Almería), Adrián Barrios (Olivares, Sevilla) y Alba Amigo (Navarra), junto a la propuesta colectiva del Equipo de la Cátedra Internacional de Moda Flamenca Flamentex.

Tal y como señala Francisco Valderrama, CEO de Essdm, "la entrada en la pasarela neoyorquina de creadores como Celia Espejo no sólo reconoce su rigor técnico, sino que articula una red de promoción exterior sin precedentes para el diseño español".