Una docena de templos de Granada y el área metropolitana siguen cerrados al culto por daños tras los terremotos

Catedral de Granada. - ARCHIDIÓCESIS DE GRANADA

GRANADA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una docena de templos religiosos pertenecientes a la Archidiócesis de Granada siguen cerrados al culto debido a los daños motivados por la serie sísmica de Alhendín que comenzó el pasado 13 de agosto.

Así lo recoge en una nota informativa actualizada la autoridad religiosa católica que señala que debido a los terremotos algunos de sus inmuebles han resultado dañados en su interior. "Ante esta situación, las labores de restauración y cuidado de dichos templos, hemos solicitado que no abran al culto hasta que puedan ser aptos para su visita", detallan.

La Archidiócesis señala que son ocho los templos ubicados en la capital granadina los que siguen cerrados, con los casos más significativos de la Catedral de Granada y la Parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, patrona de la ciudad.

En la ciudad también están cerradas la Parroquia de Corpus Christi, la de San Pio X, la de Santa María Magdalena, la parroquia de los Santos Mártires Justo y Pastor, la de San Pedro y San Pablo y la de San Matías.

Además, en los municipios del Área Metropolitana están cerradas la Parroquia de Armilla (iglesia de San Miguel Arcángel); la parroquia de Ogíjares (iglesia de Santa Ana); la Parroquia Nuestra Señora de los Dolores de Cájar; y la Ermita de Nuestra Señora de la Cabeza y la Parroquia de Churriana de la Vega.