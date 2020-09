Dos vecinos de Almería y Rota (Cádiz) ganan sendos 'Sueldazos' de la ONCE de 2.000 euros al mes durante diez años

Cupón de la ONCE del 19 de septiembre. - ONCE

SEVILLA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Almería y otro de Rota (Cádiz) han ganado este pasado sábado uno de los 'Sueldazos' que ofrece la ONCE en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suman 240.000 euros.

Antonio Cortés, vendedor de la ONCE desde 2005, vendió el cupón premiado a las puertas del Mercadona de la calle Pilarica, junto a la Avenida del Mediterráneo, en pleno centro de la capital almeriense, según ha informado la organización de ciegos en una nota este domingo.

Cortés ya sabe lo que un vendedor de la ONCE siente cuando da un premio mayor, ya que repartió 350.000 euros en 2008 y otros 125.000 euros el año pasado.

Ha declarado sentirse "muy bien, contento y muy feliz". "En cualquier momento sabes que puedes dar el premio, y cuando llega el premio te sientes muy realizado. Es la mayor satisfacción para nosotros y, además, ganas confianza con los clientes, porque sabes que el producto toca", decía este domingo por la mañana, feliz por haber dado "un pelotazo" a uno de sus clientes con este 'Sueldazo'.

Por su parte, Germán Infante, vendedor de la organización desde el pasado 27 de enero, apenas un mes y medio antes de la declaración del estado de alarma en España por la pandemia del coronavirus, vendió el cupón premiado en su punto de venta, ubicado en la calle Chorrillo de la localidad gaditana de Rota, a las puertas de una pizzería.

"He 'pegao' el pelotazo", comentaba este domingo. "No sé a quién le ha tocado, pero le he arreglado la vida a alguien, con la que está cayendo, anda que no. Por lo menos le voy a dar una alegría grande cuando lo sepa", ha añadido.

Este sorteo, que estaba dedicado a los 150 años del Colegio de la Ley Orgánica del Poder Judicial en España, ha repartido así 480.000 euros entre las provincias andaluzas de Almería y Cádiz.