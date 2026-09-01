Empresarios turísticos de Granada lanzan una campaña para reforzar la confianza en el destino tras los seísmos

Fotograma del audiovisual 'Granada imparable' dentro de la campaña del mismo nombre promovida por la Federación provincial de Hostelería y Turismo de Granada tras la serie sísmica de mediados de agosto de 2026. - FEDERACIÓN DE HOSTELERÍA Y TURISMO DE GRANADA

GRANADA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada promueve la campaña 'Granada, imparable', una acción con la que se pretende mostrar al mundo la incomparable belleza de Granada y que contribuye a reforzar la confianza en la provincia tras la serie sísmica registrada durante la segunda quincena de agosto y la preocupación generada dentro y fuera de la propia provincia granadina.

La iniciativa nace en un momento particularmente importante para el sector turístico y hostelero granadino, según señalan desde la propia federación. "A la lógica inquietud provocada por los seísmos se ha sumado durante estos días una intensa repercusión en medios de comunicación y la difusión reiterada de imágenes de daños que, en ocasiones, han terminado proyectando una percepción que no se corresponde con la realidad actual del conjunto de Granada y su área metropolitana", exponen.

Y agregan que, "frente a esa imagen distorsionada de la realidad", 'Granada, imparable' muestra la grandeza y la belleza del valor patrimonial, turístico, hostelero y gastronómico de Granada: "una ciudad y una provincia vivas, con sus calles, establecimientos, patrimonio y espacios turísticos abiertos, y con un sector que continúa trabajando y recibiendo a quienes eligen Granada como destino".

Durante los primeros días de la serie sísmica, la federación ya alertó de una ralentización en las reservas y de las consecuencias que la incertidumbre y la desinformación podían estar ocasionando en la actividad turística. También llamó entonces a recurrir a fuentes oficiales y a evitar la difusión de informaciones no contrastadas.

Con esta nueva acción, el sector turístico y hostelero da ahora un paso más y contribuye a trasladar un mensaje de confianza y fortaleza, sin minimizar lo ocurrido y desde el máximo respeto hacia las personas y los municipios que han sufrido sus consecuencias.

"DESTINO IMPRESCINDIBLE"

"Granada ha vivido días difíciles y es comprensible que los terremotos hayan generado preocupación. Pero también creemos que ha llegado el momento de seguir mostrando la realidad de nuestra tierra y de recuperar la confianza. Granada sigue siendo el destino imprescindible que millones de personas visitan y al que nuestros visitantes siempre quieren volver", señala el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada, Gregorio García.

'Granada, imparable' nace también como una invitación a seguir eligiendo la provincia y a disfrutar de su rico patrimonio, su gastronomía, su cultura, su hospitalidad, su naturaleza y de la oferta de sus empresas y profesionales. "Nuestro sector necesita confianza y necesita que se conozca la realidad de Granada. Hoteles, restaurantes, alojamientos y empresas turísticas siguen trabajando y atendiendo a quienes nos visitan. Ese es el mensaje que queremos trasladar con Granada, imparable", añade García.

El vídeo de la campaña se difunde a través de los canales de la federación y de sus empresas asociadas con el objetivo de ampliar su alcance y contribuir a reforzar la imagen de Granada como destino.