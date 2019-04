El 7º Encuentro Internacional de Intelectuales abordará el 6 de mayo en Granada los cambios políticos en Oriente Medio

Publicado 25/04/2019 12:35:56 CET

GRANADA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El próximo 6 de mayo se celebra en Granada, en la sede de la Fundación Euroárabe, el 7º Encuentro Internacional de Intelectuales que este año estará dedicado a analizar los 'Equilibrios de poder desde la perspectiva de los cambios políticos en Oriente Medio" (Balance of power in the perspective of political changes in the Middle East), para el que se contará con una importante presencia de expertos de universidades y centros de investigación de España, Reino Unido, Rusia y Turquía.

Según un comunicado, hoy en día se observa que los equilibrios de poder que han existido desde hace años en Oriente Medio han cambiado y continúan cambiando, en función de importantes acontecimientos que se vienen desarrollando en esta zona desde principios del siglo XXI. Cómo afecta a esta zona los nuevos enfoques adoptados por la UE y EEUU a raíz de estos acontecimientos o cómo afectan estos hechos a las relaciones entre la UE, Rusia y Turquía son algunas de las cuestiones que se abordarán en este encuentro, en el que expertos de distintos países analizarán estos nuevos escenarios y sus implicaciones en la zona.

El debate, que se desarrollará durante el día 6 de mayo en horario de 10,00 a 18,30 horas, se estructurará en torno a cuatro mesas de trabajo con las siguientes temáticas: 'Problemas sociales y migratorios en la geopolítica de Oriente Medio'; 'La cuestión de la pertenencia de la República Turca a la UE a la luz de la evolución de los acontecimientos en Oriente Medio'; 'Contradicciones de Occidente, Oriente y Rusia en un contexto de crisis en Oriente Medio'; y 'Dinámica de un equilibrio de poder global, regional y local en el Medio Oriente'.

El programa del encuentro contará con la participación de expertos de distintas universidades como las de Granada, Complutense de Madrid, Pompeu Fabra de Barcelona, UNED, el Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú (Mgimo, Rusia) y la Universidad de Londres, así como centros de investigación como Instituto Elcano, CIDOB y el Instituto de Estudios Orientales de la Academia Rusa de las Ciencias.

El 7º Encuentro internacional está organizado por International Institute of the Development of Science Cooperation (MIRNaS); Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences; Russian International Affairs Council (RIAC) y Fundación Euroárabe de Altos Estudios.

El Encuentro se impartirá en inglés en todas sus sesiones y está abierto a la comunidad universitaria, profesorado, alumnado y personal investigador, así como a todas aquellas personas interesadas en esta materia. La entrada es gratuita hasta completar aforo.