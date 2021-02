El equipo de gobierno de Granada responde a Cuenca (PSOE) que no se va a "apartar para que se ponga él"

GRANADA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del equipo de gobierno local de Granada César Díaz (PP) ha respondido este viernes a la oferta del líder de los socialistas en el Ayuntamiento, Francisco Cuenca, al resto de grupos municipales para gobernar unidos la ciudad sin el alcalde, Luis Salvador (Cs), que ellos no se van a "apartar para que se ponga él".

A preguntas de los periodistas sobre la fórmula que planteaba el ex regidor socialista en el Debate del Estado de la Ciudad, César Díaz ha considerado que bajo la misma "subyace" que Cuenca "no ha encajado que está en la oposición" y "no termina de reconocer, a pesar de haber transcurrido más de un año y medio, que aquí hay un gobierno de la ciudad que está funcionando, con errores y con aciertos", y que "él no es el alcalde".

En este sentido, Díaz ha indicado que el portavoz del PSOE "intenta arrastrar al resto de grupos políticos de la oposición" y "a veces lo consigue", y que no entiende "el posicionamiento" de los grupos de la oposición cuando tratan de "desgastar a un equipo de gobierno" que, a su parecer, "está sabiendo estar a la altura de las circunstancias" en un momento de pandemia por coronavirus.

"El PSOE nos tiene acostumbrados" a "decir hoy una cosa y mañana" la "contraria", ha proseguido el portavoz del equipo de gobierno, incidiendo en las "coincidencias entre las extremas" en el Ayuntamiento con "un punto raro de conexión" en referencia al Grupo socialista.

En contraposición, ha abogado por "trabajar unidos por Granada", en una "estrategia común que fortalezca" al Ayuntamiento, para lo que el equipo bipartito cuenta en este momento "con la mayoría para desarrollar su acción de gobierno".