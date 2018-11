Errejón confía en que Manuela Carmena va a contar con "lo mejor de Podemos"

Publicado 12/11/2018 19:21:24 CET

GRANADA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Análisis Político y Estratégico de Podemos y candidato por este partido a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado este lunes que confía en que la lista liderada por Manuela Carmena al Ayuntamiento de la capital de España va a contar "con lo mejor" de Ahora Madrid y de Podemos.

Preguntado por los periodistas en un acto en Granada por la decisión de la portavoz del Ayuntamiento, Rita Maestre, y otros cinco ediles de retirar sus candidaturas a las primarias de Podemos Madrid, Íñigo Errejón ha afirmado que a la ciudad "Carmena le ha sentado muy bien", por lo que es necesario "revalidar" con ella al frente y "con un equipo y un proceso lo más abierto y lo más inclusivo posible".

Ha dicho estar "centrado en construir una candidatura ganadora para la Comunidad de Madrid, que haga lo mismo" que "ha hecho Ahora Madrid y Manuela Carmena en la ciudad", por lo que ha señalado que se le "escapan los detalles" del proceso en la capital, si bien ha confiado en que este procedimiento "va a contar con lo mejor de Manuela Carmena y de Ahora Madrid, y lo mejor de Podemos".

Sobre la situación interna del partido, ha indicado que "hablan permanentemente de crisis porque el Partido Popular va a fracasar en su intento de devolver la ciudad de Madrid al pasado y además va a perder la Comunidad de Madrid". Errejón, además, ha defendido el trabajo de los concejales "al frente de nada más y nada menos que del gobierno de la capital de España".

La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, y otros cinco concejales de Podemos en el Consistorio --José Manuel Calvo, Jorge García Castaño, Esther Gómez, Marta Gómez Lahoz y Paco Pérez-- han retirado sus candidaturas a las primarias de Podemos Madrid, donde se habían inscrito de cara a integrarse en la lista que acompañará a la actual alcaldesa, Manuela Carmena, en las elecciones de 2019.

Por su parte, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha avisado de que los candidatos de las elecciones municipales que no pasen por sus primarias "no serán concejales de Podemos" porque ellos mismos, con sus "decisiones políticas libres", se estarían situando fuera. No obstante, no ha querido hablar de expulsión formal de los órganos del partido.