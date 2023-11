Escañuela (Jaén) homenajea a Antonio Cañizares en el primer aniversario del Cuponazo que dejó diez millones de euros

ESCAÑUELA (JAÉN), 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio jiennense de Escañuela ha homenajeado a Antonio Cañizares, vendedor de la ONCE, en el primer aniversario del Cuponazo que dejó diez millones de euros en esta localidad de apenas 1.000 habitantes.

En concreto, el Ayuntamiento ha instalado una placa en la fachada del Centro Social que recuerda a este hombre que "tantas alegrías ha dado" en el pueblo con "una lluvia de millones" al vender 100 cupones del 54.189, según ha informado en una nota el Consistorio.

"Un sorprendido y emocionado Antonio Cañizares no ha podido evitar las lágrimas nada más abrir la puerta de su casa", ha explicado sobre el acto celebrado este sábado y que el vendedor escañolero de la ONCE no se esperaba.

En la calle estaba la Corporación Municipal, miembros de la Banda Municipal de Música y la directora de la ONCE en Jaén, María Luisa Garzón, además de muchos vecinos premiados con el Cuponazo gracias a un billete que les vendió hace un año.

"El 11 del 11 de 2022 será un día que ni Antonio, ni cerca de tercio de los vecinos de Escañuela podrán olvidar. Aquella fría noche de viernes de noviembre, el número 54.189 del cupón de la ONCE regaba con diez millones de euros a un centenar de hogares de Escañuela.

La alcaldesa, Ana Fernández, ha alabado la trayectoria de Cañizares y ha resaltado que "Escañuela, aquel día, se llenó de alegría". "Todos, premiados y no premiados, estábamos contentos por lo que suponía para el pueblo en un año tan complicado sin apenas cosecha de aceituna y con muchas familias en dificultades", ha afirmado. Y es que, el Cuponazo llegó a 100 familias, unos 300 de los 932 habitantes del municipio.

Además, "esos millones de euros también han repercutido en la economía del pueblo, sobre todo en comercios, hostelería e, incluso, en el Ayuntamiento porque se ha notado un leve incremento en las licencias de obras o en el parque automovilístico".

Tras descubrir la placa conmemorativa en la fachada del Centro Social, Cañizares apenas ha podido articular palabras por la emoción. Ha dado las gracias a todos los vecinos por el cariño recibido y se ha acordado de su empresa, la ONCE, a la que le ha agradecido la oportunidad laboral que le ha brindado.