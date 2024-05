El presidente de la Junta critica el "nuevo estilo" del líder del PSOE-A y su "mimetización" con el de Pedro Sánchez

SEVILLA, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha criticado este miércoles que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), utilice "bazofia" y recurra a "bulos" contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha denunciado que el jefe del Ejecutivo andaluz ha mostrado así la "auténtica cara del Partido Popular", aunque trate de "presentarse ante la opinión pública española como algo diferente" al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Juan Espadas se ha pronunciado así en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, y después de que el presidente de la Junta haya acusado a Pedro Sánchez de "mentir permanentemente" también en relación a la investigación que afecta a su mujer tras una denuncia de Manos Limpias por supuesto tráfico de influencias.

El dirigente socialista ha espetado a los 'populares' que "muy mal tienen que estar ustedes para utilizar esa bazofia contra la esposa de Pedro Sánchez en elecciones europeas", y ha criticado que eso lo haga "nada menos que un presidente de la Junta de Andalucía en este Parlamento".

Juan Espadas ha reprochado a Juanma Moreno que haya acudido a la sesión de control en el Parlamento "a hablar de bulos, de mentiras y de fangos", cuando el líder del PP andaluz "es el adalid que intenta presentarse ante la opinión pública española como algo diferente al señor Feijóo o a la señora Ayuso".

"Hoy ha demostrado usted su cara de verdad, la misma de la derecha española", ha reprochado Juan Espadas a Juanma Moreno antes de expresar su deseo de que así "lo vea mucha gente en Andalucía hoy".

MORENO CRITICA QUE ESPADAS UTILIZA "LOS MISMOS ESTILOS" QUE SÁNCHEZ

El presidente de la Junta ha replicado al también presidente del Grupo Parlamentario Socialista reprochándole que haya incurrido en "los mismos eslóganes, las mismas frases, los mismos estilos" que Pedro Sánchez "en una mimetización que creo que no le aporta absolutamente nada", ha opinado.

Además, Moreno ha afeado al secretario general del PSOE-A que los socialistas "sólo saben hablar de Vox", porque es "lo único que tienen para tapar las mentiras" y "la corrupción" que afectaría al Gobierno de Pedro Sánchez, ha agregado.

Tras ello, el presidente de la Junta ha aseverado que el actual Gobierno andaluz "no depende de Vox porque la mayoría de los ciudadanos andaluces" dieron al PP-A en las últimas elecciones autonómicas de 2022 "una mayoría suficiente para no depender de ningún otro grupo político", y tras ello ha avisado a Espadas de que "no es útil" recurrir a "ese espantajo" en su estrategia de oposición en Andalucía.

Juanma Moreno ha insistido en denunciar, como había hecho previamente en una atención a medios a su llegada al salón de plenos, que Pedro Sánchez "miente" a la ciudadanía "de manera constante y permanente", y, "respecto a su esposa, hoy le hemos pillado en una mentira".

El presidente andaluz ha añadido que el también líder del PSOE "ha cometido muchos errores en materia de gestión, pero, probablemente, por lo que pasará a la Historia es por decir una cosa y hacer justamente la contraria en todos y cada uno de los asuntos".

Por eso, Moreno ha sostenido que Juan Espadas ha tenido "el don de la oportunidad" este miércoles en el Parlamento "hablando de mentiras" cuando tiene a un presidente del Gobierno que "es una máquina de faltar a la verdad".

EL "NUEVO ESTILO" DEL PSOE-A Y SU LÍDER

Tras ello, el líder del PP-A ha dicho que le "preocupa" el "nuevo estilo del PSOE andaluz", y "especialmente" el de su secretario general, Juan Espadas, de quien Juanma Moreno ha apuntado que hasta ahora "siempre" se había "comportado como una persona prudente", pero "ya no solamente copia, defiende al 'sanchismo'", sino que además "le copia el modelo", ha lamentado.

Además, Moreno ha criticado que Juan Espadas, "como portavoz" del Grupo Socialista en el Senado, "le abra expediente a un secretario general socialista" como el de Aragón, Javier Lambán, por no votar a favor de la proposición de ley de amnistía en la Cámara alta.

El líder del PP andaluz ha criticado también que el PSOE "abra expedientes" a seis concejales socialistas del municipio sevillano de Arahal "por llegar a un acuerdo con el PP para poner a un alcalde socialista" en dicho ayuntamiento cuando, en cambio, el PSOE "ponga" sus ediles "a disposición" de Bildu para que dicha formación alcance la alcaldía de Pamplona.

"¿Dónde está el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía?", se ha preguntado Juanma Moreno antes de añadir que "no le extraña la cascada de dimisiones" registradas en agrupaciones socialistas de la provincia de Málaga, en Jerez de la Frontera (Cádiz) y "en tantos y tantos municipios" andaluces, y de concluir pidiendo a los miembros del PSOE-A que, "de una vez por todas, por el beneficio de Andalucía, el PSOE de Andalucía sea el PSOE de Andalucía, un partido acorde con lo que ha sido su historia durante tantos años, y deje de ser una sucursal del señor Sánchez en Andalucía".