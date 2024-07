Espadas critica la "grave escalada" del PP contra el TC por haber "desmontado" su "teoría conspiranoide" sobre los ERE

CÓRDOBA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ante las sentencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre el caso de los ERE le ha pedido este martes al PP "respeto y rigor", y que, aunque no comparta los fallos del TC, que al menos los "acate", lo mismo que el PSOE, en su momento, acató las sentencias del Tribunal Supremo (TS) sobre este mismo caso.

En este sentido y en declaraciones a los periodistas, poco antes de visitar el centro de la Federación Provincial de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Córdoba (Femapic), Espadas ha dicho que le parece "muy grave la escalada del PP" para "intentar justificar su relato de tantos años" sobre este caso, "que es el que acaba de desmontar el Tribunal Constitucional en las sentencias que hemos conocido, y aún faltan algunas por conocer, respecto a esa teoría conspiranoide de una trama de los gobiernos socialistas para generar un sistema de financiación irregular".

Eso, según ha insistido, "es lo que se acaba de cargar la sentencia del Tribunal Constitucional", lo que le ha llevado a pedir al PP que, "aunque no la compartan, que la acaten, porque además son la acusación particular en el proceso", en cuyo marco "ha habido un pronunciamiento que es decisivo respecto a los que eran los máximos cargos socialistas en ese momento, presidentes y consejeros".

En consecuencia y dado que "el PSOE acató la sentencia del Tribunal Supremo, ¿por qué no acatan ahora la del Constitucional?" desde el PP, sobre todo cuando "el Constitucional ha dicho algo bastante importante", pues "ha hablado de que se han vulnerado derechos fundamentales de varias personas", en concreto "el derecho a la presunción de inocencia".

A este respecto, Espadas ha argumentado que, "desde el punto de vista humano y desde el punto de vista político, esperábamos mucho más respeto, seriedad y rigor por parte del Gobierno de Andalucía y del Partido Popular, y que no están teniendo", lo cual "no significa" que en el PSOE-A no entiendan "que hay otra serie de conductas y otra serie de cuestiones y sentencias condenatorias que están ahí y que son firmes. Pero es que una cosa no quita a la otra, y lo que no puede hacer en este caso el PP es deslegitimar al Tribunal Constitucional".

En relación en ello, el líder del PSOE-A ha dicho haber escuchado unas declaraciones del portavoz del Gobierno andaluz del PP, Ramón Fernández-Pacheco, en un "tono" que, a su juicio, "significa deslegitimar al Tribunal Constitucional, y que significa vulnerar la separación de poderes, que el Partido Popular dice preservar en nuestro país".

A raíz de ello, Espadas preguntará el próximo jueves en el Parlamento andaluz al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, si "respalda a sus consejeros o sus consejeros opinan de forma diferente a él" en este asunto, y si cree "que un presidente de la Junta de Andalucía puede deslegitimar una sentencia del Tribunal Constitucional y en cambio respaldar las sentencias del Tribunal Supremo", porque "son dos tribunales y dos instancias a las que hay que acatar cuando se pronuncia, en un sentido o en el otro", según ha concluido.