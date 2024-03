Espadas felicita al Gobierno por "aumentar la protección" a víctimas de violencia de género con incapacidad temporal

SEVILLA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha querido "felicitar" públicamente este viernes al Gobierno de España por la aprobación, en una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros con motivo del Día Internacional de las Mujeres que se conmemora el 8 de marzo, de nuevas medidas para dar "mayor protección" a mujeres víctimas de violencia de género ante una situación de incapacidad temporal.

Así lo ha celebrado el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado en una atención a medios al asistir al acto que con motivo del 8M ha organizado en Sevilla la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Juan Espadas ha puesto de relieve que desde el Grupo Socialista en el Senado se había planteado esa medida que se ha incorporado al paquete de iniciativas de apoyo a las víctimas de violencia de género que ha aprobado el Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes.

El líder socialista andaluz ha querido "saludar, reconocer y felicitar" al Gobierno por "incorporar" así "una mayor protección a las mujeres víctimas de violencia de género en una situación de incapacidad temporal en la que, en este momento, la normativa" existente le da "tratamiento de enfermedad común, de contingencia común".

Con lo acordado este viernes, el Gobierno lo que hace es "ampliar su cobertura" a esa situación de incapacidad "dándole la equivalente a una contingencia de enfermedad profesional o accidente laboral", lo que "supone cubrir desde el primer día y al cien por cien en este caso esa agresión y, por tanto, esa situación de baja y de incapacidad temporal que sufriría una víctima de violencia de género", según ha detallado Juan Espadas.

Al hilo, el líder del PSOE-A ha manifestado que "nunca es suficiente y siempre hay posibilidad de mejora en las medidas de un Gobierno para potenciar el apoyo, la ayuda a las víctimas de violencia de género", y, "con la puesta en vigor de esta norma", el Gobierno "ha decidido" que dicha contingencia que puedan sufrir esas mujeres "tenga la máxima protección, también económica, desde el punto de vista de lo que es el equivalente a un accidente laboral o a una enfermedad profesional".

Juan Espadas ha agregado que "hay muchas formas de disfrutar y ser coherentes un día 8 de marzo", de forma que se puede reivindicar ese día "el resto del año, no sólo hoy", y "no sólo diciéndolo, sino haciéndolo y ejerciendo, desde un Gobierno feminista y tomando medidas, y no simplemente haciendo lo que estéticamente parezca que hay que hacer en un día como hoy, sino tomando medidas comprometidas", según ha abundado.

El secretario general del PSOE-A ha citado así dicha medida de protección para mujeres víctimas de violencia de género como "ejemplo" de ese tipo de iniciativas comprometidas, y que ha querido agradecer "especialmente" al Gobierno porque ha partido del Grupo Socialista en el Senado del que él es portavoz, según ha incidido.

"Así que por nuestra parte agradecimiento y, desde luego, compromiso y respaldo a todas las medidas y a las organizaciones y asociaciones de mujeres que son verdaderamente hoy, como siempre, las que están en la vanguardia de la lucha contra la desigualdad y de los avances en materia de igualdad", ha concluido manifestando Juan Espadas.