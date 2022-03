Espadas lamenta que "la extrema derecha abomina" de la "igualdad real" y "margina" a las asociaciones feministas

SEVILLA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha lamentado este sábado que "no todas las fuerzas políticas en este momento están defendiendo la lucha por la igualdad real y efectiva" de las mujeres y de los hombres, puesto que "las derechas y, sobre todo la extrema derecha, abomina de este tipo de planteamientos".

"No sólo eso, sino que margina a todo el movimiento y al tejido asociativo que ha hecho posible que hayamos llegado hasta aquí, y por ahí no vamos a pasar", ha subrayado Espadas en declaraciones a la prensa en Sevilla, donde ha recordado que el PSOE va a estar al lado de las asociaciones feministas "con su reivindicaciones justas, como no puede ser de otra manera".

Espadas ha reivindicado que desde los gobiernos socialistas en la Junta de Andalucía han actuado con la intención de avanzar, "siendo congruentes y coherentes" con la sociedad que quieren.

Así pues, ha explicado que buscan una Andalucía en la igualdad sea "un factor clave", de forma que la mujer "tiene que tener un papel cada vez más protagonistas, sobre todo por los años que se han perdido", que tenga "la presencia, la importancia y el protagonismo real que debe tener en la sociedad".

"Como dicen ellas, el 8 de marzo debe ser cada día, el día en torno al que nucleamos muchas actividades de todo tipo, pero sobre todo de pensamientos feministas en estos días", ha apuntado.

El socialista ha reivindicado luchar por que la igualdad real "no sea sólo en las leyes o las declaraciones políticas, sino que sea real en la vida familiar, en el trabajo o en los barrios", por una equiparación salarial y contra la "indiferencia" porque eso "puede dar algún tipo de cobertura a ese machismo que mata a las mujeres".