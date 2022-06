Espadas: Moreno y Olona han logrado que "ni un voto progresista se quede en casa" y el PSOE-A tendrá "éxito" el 19J

LAS GABIAS (GRANADA), 14 Jun. (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Fernando Toribio) -

El secretario general del PSOE-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juan Espadas, se ha reafirmado este martes en su idea de que en las elecciones andaluzas del próximo domingo, 19 de junio, se materializará una "remontada" de su partido pese a los pronósticos desfavorables para sus intereses que arrojan las encuestas de intención de voto, y ha considerado que los candidatos del PP-A y Vox, Juanma Moreno y Macarena Olona, respectivamente, "han conseguido claramente que no se quede ni un solo voto progresista en su casa" el día de la cita con las urnas.

Así lo ha puesto de manifiesto el candidato socialista en una atención a medios antes de participar en un acto sectorial sobre sanidad en el municipio de Las Gabias (Granada), donde ha iniciado su agenda de convocatorias de esta duodécima jornada de campaña electoral, y a preguntas de los periodistas sobre el debate entre los candidatos de PP-A, PSOE-A, Ciudadanos (Cs), Por Andalucía, Vox y Adelante Andalucía que realizó este pasado lunes la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

Juan Espadas ha defendido que los dos debates a seis de esta campaña "han sido muy clarificadores", y también ha valorado que "el planteamiento" realizado desde el PSOE-A "de identificar y desmontar la careta de Moreno Bonilla ha sido exitosa".

En esa línea, ha criticado que el candidato del PP-A se presentó al debate "sin contar la gestión por la que pide de nuevo la confianza" de los ciudadanos, ni "cuáles han sido los proyectos que en Andalucía le harían de nuevo acreedores de la confianza de los andaluces".

Espadas ha censurado que Moreno siga "sin decir a las claras si de verdad estaría dispuesto a no aceptar el apoyo para gobernar con Vox", pese a que la candidata de dicha formación, Macarena Olona, le ofrecía y le brindaba "la mano" este lunes en el debate, y lo miraba "poniéndole ojitos", a la vez que le advertía de que "si le falta un diputado" al PP-A para la mayoría absoluta, "ese diputado (de Vox) no le va a dar el apoyo si no es estando en el Gobierno" andaluz.

Espadas ha agregado que "la movilización progresista va en línea con impedir que Moreno tenga una mayoría para gobernar, porque siempre va a necesitar un diputado, el que Olona le ofrece a cambio de entrar en el Gobierno".

UN "NUEVO TEATRILLO" EN EL DEBATE

De igual modo, el candidato socialista ha opinado que este lunes se representó en el debate "un nuevo teatrillo más, lo mismo que en el anterior", con reparto de "papeles", de forma que Macarena Olona "hace uno; el señor Moreno hacía otro --de actor secundario, porque acepta humildemente que los debates no se le dan bien y entonces intenta desaparecer del mismo--", y luego el candidato de Cs y vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ejerce de "portavoz del gobierno del Partido Popular", "identificándose con su nuevo papel en esta nueva etapa", ha apostillado Espadas.

El líder socialista ha defendido que los andaluces "vieron claramente" en el debate "que las fuerzas políticas de progreso, de izquierda, hicimos planteamientos" y, "en los dos debates, claramente quien planteó lo que necesita Andalucía siempre estaba en esa dirección, y no en la otra, en el bloque de las derechas, y el Partido Socialista al final es el referente de ese ámbito político en el que el progreso, los servicios públicos, la dignidad, la Andalucía solidaria, inclusiva, en la que los derechos son importantes para el modelo de sociedad que queremos, lo defendió una vez más la izquierda".

AUGURA UNA ELEVADA PARTICIPACIÓN EN LAS URNAS

Espadas ha augurado que las elecciones del 19 de junio registrarán "uno de los niveles de participación más altos, a pesar de las condiciones climatológicas" y "de la fecha elegida expresamente por el señor Moreno Bonilla para que hubiera una baja participación, para que esta campaña fuera una campaña plana".

"A pesar de todo eso, y con un trabajo, eso sí, absolutamente extenuante por parte de la militancia socialista, de todas las agrupaciones y cuadros del partido", ha añadido Espadas, que ha dedicado por ello palabras de "agradecimiento y elogio" a los militantes socialistas porque han sido "muy conscientes de lo que estaba en juego, y porque, contra viento y marea, contra encuestas, contra orientaciones de voto claramente identificadas con intereses muy concretos, hemos luchado contra todo", y "aquí estamos", a apenas tres días de que termine la campaña.

"Cada día tenemos más claro lo que hay en la calle, lo que la gente te dice cuando te para", ha abundado Espadas para concluir pronosticando que "va a haber sorpresa" y "remontada" del PSOE-A con "éxito", y habrá "gobierno de progreso en Andalucía". "Ya lo verán el 19 de junio", ha zanjado el candidato.