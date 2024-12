Espadas: "El PP está en contra de cualquier acuerdo sobre financiación autonómica y no tiene propuesta alternativa"

MADRID/SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Senado, Juan Espadas, ha sostenido este martes que "el PP está en contra de cualquier acuerdo sobre financiación autonómica y no tiene propuesta alternativa".

Así lo ha señalado el dirigente socialista al hilo del dictamen sobre financiación autonómica aprobado por el PP con su mayoría absoluta en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, según han informado desde el PSOE andaluz.

Espadas ha considerado que el texto de dicho dictamen que el PP ha aprobado en solitario, sin apoyo de otros grupos, "ya estaba redactado antes de oír a los expertos", y parte del "rechazo inicial" al "pacto entre el Gobierno de España y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)" en materia de financiación.

En declaraciones a medios de comunicación tras la Junta de Portavoces del Senado, Juan Espadas ha puntualizado que los expertos que han comparecido en la Cámara Alta sobre este asunto "no han venido a hacer una valoración política y no han llegado a las conclusiones políticas que pretendía el PP".

El secretario general del PSOE-A ha defendido que "este asunto se debe plantear desde la base de un acuerdo común para establecer los recursos dirigidos a asegurar los servicios públicos, la cohesión territorial, la convergencia entre autonomías, la equidad y la solidaridad".

De igual modo, ha reivindicado que el PSOE "sí ha trabajado después de escuchar a los expertos, mientras el PP ya tenía el dictamen redactado antes de escucharles", y ha instado a leer el voto particular del Grupo Socialista, que "es un voto constructivo, para lograr un acuerdo en materia de financiación", según ha defendido Juan Espadas para concluir que "el PP no tiene una posición al respecto". "Está en contra de cualquier acuerdo, pero no tiene propuesta alternativa", ha remachado.