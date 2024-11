Espadas preside el 41 Congreso del PSOE: A la "ultraderecha A y B" de Vox y PP sólo se les para gobernando como Sánchez

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha defendido este sábado, durante su intervención en la apertura del 41º Congreso federal del PSOE que se celebra este fin de semana en Sevilla, que el líder nacional del partido, Pedro Sánchez, ha encontrado "el único camino que se ha demostrado eficaz para parar a la ultraderecha", tanto a la "A" de Vox como a la "B" del PP, que es "gobernando".

Así lo ha indicado el líder de los socialistas andaluces en su intervención en la apertura del cónclave del PSOE que Juan Espadas preside y del que ejerce como anfitrión en tanto que secretario general de la federación autonómica que lo acoge.

Juan Espadas ha defendido que el PSOE ganó "contra todo pronóstico de los agoreros", en las elecciones generales de julio de 2023, en las que el PP fue el partido más votado, si bien sin mayoría absoluta y sin los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para investir a su líder, Alberto Núñez Feijóo, como presidente del Gobierno, cargo para el que finalmente acabaría siendo reelegido Pedro Sánchez en noviembre del pasado.

El líder del PSOE-A ha defendido que, en esas elecciones de julio de 2023, "España consiguió parar la ola reaccionaria", y que Pedro Sánchez ha encontrado "el único camino que se ha demostrado eficaz para parar a la ultraderecha", que es "gobernando" y "buscando acuerdos con mayoría social diversa de nuestro país que articula los territorios en España", ha sostenido.

"Así, gobernando, es como se para la ultraderecha, gobernando y legislando, con el BOE --Boletín Oficial del Estado-- en la mano, con esa fuerza que es a veces casi criptonita", ha continuado exponiendo Juan Espadas, que ha advertido a renglón seguido a Pedro Sánchez que por eso "te atacan" y "por eso te van a seguir atacando con todo, con titulares, con denuncias falsas, sin pruebas o con lo que sea, con ataques personales o usando a la familia".

"Tú y yo sabemos bien de lo que hablamos, igual que sabemos que no les va a funcionar, que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a doblegar, que aquí está el PSOE y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, gobernando y sirviendo a la gente", ha aseverado el líder del PSOE-A.

En ese punto, Espadas ha augurado que el PSOE va a volver a ganar elecciones, y también lo deberán hacer "los socialistas andaluces en cuanto (Juanma) Moreno Bonilla vuelva a poner las urnas, movilizando de nuevo a ese ingente voto de izquierda que no participa en procesos electorales y se está quedando sin la justicia social de las políticas de servicios públicos y de igualdad de oportunidades".

Espadas ha recordado que "en los próximos meses" se va a proceder a la renovación de las direcciones "en todos los niveles" del PSOE "de forma libre" y "democrática", y ha advertido de que "podemos ser mejores o más eficaces, pero de nada va a servir si no gobernamos".

NECESIDAD DE GOBERNAR PARA "TRANSFORMAR"

"O somos útiles o dejaremos de ser", ha avisado el líder del PSOE-A en esa línea, y ha incidido en que "siempre hemos sabido que gobernar era necesario para transformar y eso sigue vigente, pero ahora además gobernar es evitar que gobiernen ellos". "Por eso hay que ganar para seguir construyendo, pero también hay que ganar para que no destruyan lo que tanto nos ha costado construir", ha remachado Espadas.

El presidente del 41º Congreso federal ha augurado que, en las elecciones generales "de 2027", y "de la mano" de Pedro Sánchez, los socialistas "volveremos a ganar", a "gobernar" y a "parar a la ultraderecha, a la 'A', la de Vox, y a la 'B', la del Partido Popular", ha apostillado.

CRITICA LA "DERECHA SUAVONA" DEL PP-A DE JUANMA MORENO

Espadas ha advertido así frente a "la derecha dura que cada vez con más frecuencia alcanza el negacionismo, las ideas y las formas", y frente a "la derecha que en Andalucía conocemos con esa otra cara más peligrosa si cabe, esa derecha con piel de cordero, una derecha suavona que se disfraza cínicamente de moderada y de dialogante, pero que al mismo tiempo confronta con el Gobierno para eludir sus responsabilidades y tapar sus vergüenzas, la de Moreno Bonilla, que está destrozando la sanidad pública en Andalucía, desviando recursos a la sanidad privada y descapitalizando de profesionales sanitarios al sistema, convirtiendo a pacientes en clientes", ha denunciado el líder del PSOE andaluz en un mensaje en referencia al presidente de la Junta y del PP-A.

Espadas, que ha intervenido en la apertura del Congreso después que la secretaria general del PSOE valenciano, Diana Morant, que ha centrado su discurso en el recuerdo de la DANA que asoló la provincia de Valencia hace un mes, ha dedicado también un recuerdo a aquella catástrofe que provocó más de 200 muertes, y ha subrayado que los afectados "ni están solos ni nunca van a estar abandonados".

El líder del PSOE-A, que ha repasado durante su intervención la historia de congresos federales anteriores, ha invitado a los asistentes a este cónclave a realizar "un viaje al centro del corazón del PSOE para identificar los compromisos que la sociedad española quiere escuchar de nuestro partido para seguir confiándonos la responsabilidad del Gobierno", y ha proclamado que, "cuando el PSOE gobierna, España avanza", y lo hace "reduciendo las brechas de desigualdad entre las personas con independencia de su nivel de renta o de los recursos económicos de su familia", ha remachado Juan Espadas.