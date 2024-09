Espadas reivindica la "vigencia" de su proyecto para seguir liderando el PSOE-A sin "especular" sobre si sería ministro

SEVILLA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha reivindicado que el proyecto con el que se presentó en 2021 para acceder a la Secretaría General del PSOE-A continúa "vigente" y es válido para optar a la reelección al frente de la federación socialista andaluza en el Congreso Regional que tendrá que celebrar en un plazo de tres meses después del federal fijado para finales de noviembre en Sevilla, y no ha querido entrar a "especular" o en las "quinielas" sobre si podría ser nombrado ministro una vez que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, tenga que dejar el Gobierno si es elegida comisaria europea.

En una entrevista concedida a Europa Press, Juan Espadas ha realizado estas consideraciones al hilo de la convocatoria del Congreso federal del PSOE para los próximos días 29, 30 de noviembre y 1 de diciembre, unas fechas que ha valorado el líder del PSOE-A, que entiende que la celebración de ese cónclave "unos meses" antes de que se cumplan los cuatro años del que los socialistas desarrollaron en octubre de 2021 en Valencia "nos va a permitir contar con más tiempo para poder dedicarnos ya en exclusiva al proyecto político y a la alternativa de gobierno para ganar las próximas elecciones autonómicas en Andalucía".

De esta manera, Espadas ha considerado que Sánchez ha tomado "una magnífica decisión" adelantando el Congreso federal, porque "eso va a permitir no sólo reforzar el liderazgo del PSOE en España, sino también renovar y reforzar los liderazgos, los equipos y el proyecto en todos los territorios, también en Andalucía", ha sostenido.

En esa línea, ha señalado que a los socialistas andaluces "nos va a dejar más margen de tiempo para poder ya dedicarnos, si cabe, aún más en exclusiva, a demostrarle a los andaluces que el Gobierno de Moreno Bonilla es y se ha demostrado un auténtico 'bluf', que no estamos ni de lejos cumpliendo los objetivos que debería ahora mismo estar cumpliendo Andalucía", que el presidente de la Junta "es un mal gestor", y que los servicios públicos "se están resintiendo claramente" en esta comunidad.

Juan Espadas ha confirmado que aún no hay fecha para la celebración del próximo Congreso Regional del PSOE-A, pero ha recordado que los estatutos del partido "vienen a decir que hay 90 días desde la celebración del Congreso federal para llevar a cabo el regional".

De igual modo, ha reiterado su intención de presentarse como candidato para renovar como secretario general del PSOE andaluz, y en esa línea ha señalado que tiene "muy claro que el proyecto político que planteó en las elecciones de 2022 una alternativa de gobierno a la derecha en Andalucía, basado fundamentalmente en los servicios públicos, en los grandes retos que tiene" la comunidad autónoma, "está plenamente vigente".

"Mi proyecto, el proyecto de los socialistas andaluces, está preparado para ser capaz de volverse a presentar", y "con la demostración palpable de que la derecha no ha estado a la altura de la confianza y de la mayoría absoluta que le dio Andalucía en 2022" al PP-A de Juanma Moreno, ha manifestado Juan Espadas.

El líder del PSOE-A confía en "tener la oportunidad de demostrar que nuestro proyecto es mejor". "Estoy convencido de que lo vamos a conseguir, y por eso ya he manifestado a los compañeros y compañeras, aunque aún no sea el momento de plantearlo oficialmente, porque el procedimiento aún no se ha abierto, que mi intención no sólo es continuar, sino es ganar las próximas elecciones de Andalucía, si tengo la confianza de los andaluces", ha abundado Juan Espadas.

A la pregunta de si espera que haya más candidaturas al margen de la suya para la Secretaría General del PSOE-A ha respondido que, cuando se inicie el procedimiento, "es absolutamente legítimo que compañeros o compañeras que tengan otro proyecto político, o que quieran plantear otro tipo de liderazgo y de forma de hacer las cosas, se presenten".

Espadas ha reivindicado que, cuando se presentó para ser candidato del PSOE-A a la presidencia de la Junta y, después, para ser secretario general de la federación andaluza, se encontró "un partido que por primera vez en su historia en Andalucía iba a hacer oposición" tras haber "gobernado 37 años esta tierra".

DEFIENDE SU "TRABAJO SERIO" AL FRENTE DEL PSOE-A

"Me encontré un partido en dificultades, y además asumí mi liderazgo en un proceso de primarias que por primera vez se celebraba con varias candidaturas en nuestra tierra", ha añadido para subrayar la "legitimidad" que le da "haber ganado esas primarias, tener un respaldo mayoritario de la militancia" y realizar una labor de oposición "en las condiciones más difíciles, con una mayoría absoluta enfrente", en el Gobierno de la Junta, según ha remarcado.

"Creo que hemos hecho un trabajo serio, y a las pruebas me remito", ha añadido, y ha apelado a la necesidad, a su juicio, de que Andalucía cuente con "un gobierno que sea capaz de gestionar bien, muchísimo mejor" de como lo hace el del PP-A, "la sanidad, la educación, la dependencia, y, sobre todo, que tenga un compromiso con los jóvenes que Moreno Bonilla no tiene, que sea capaz de poner viviendas a precios asequibles en el mercado". "En 2026 --año en el que están previstas las próximas elecciones andaluzas-- necesitaremos un gobierno alternativo, y espero que ese gobierno sea el del PSOE", ha resumido.

Por otro lado, Juan Espadas ha explicado que pretendía llevar a cabo una "convención" o "conferencia política" del PSOE-A antes de su Congreso Regional, antes de conocer que "el calendario de congresos que ha planteado la dirección federal", que "nos obliga, lógicamente, a adaptar ese debate al proceso congresual".

Al respecto, ha apuntado que buscará "ver cómo conseguimos los dos objetivos" de "fomentar el debate y el diálogo interno" --que perseguía con dicha conferencia política-- "sobre las propuestas que deben constituir el proyecto político de los socialistas andaluces en 2026", y de "abordar los congresos como toca".

SIN ENTRAR EN "QUINIELAS" SOBRE UN NOMBRAMIENTO COMO MINISTRO

Finalmente, el también portavoz del Grupo Socialista en el Senado ha rehusado especular o "hacer quinielas" sobre si podría ser ministro tras una remodelación de gobierno que acometiera Pedro Sánchez, aunque entiende que esas cábalas son "muy interesantes desde el punto de vista informativo y de análisis político".

Al respecto, Juan Espadas ha querido enfatizar que "todas las decisiones" que ha tomado desde que decidió presentarse "a unas primarias para liderar el PSOE de Andalucía y preparar un proyecto político para volver a gobernar esta tierra" lo ha hecho "justamente pensando en ese objetivo".

"Por eso quiero volver a presentarme, por eso he manifestado que tengo muy claro que los andaluces ahora, y desde luego en 2026, se van a dar cuenta de que Moreno Bonilla no es el presidente, y el PP no es el partido que de verdad le va a dar un futuro con esperanza a esta tierra, y por eso creo que tenemos que dedicarnos y centrarnos en trabajar en la oposición para demostrar las carencias y los incumplimientos" del líder del PP-A, "y trabajar en un proyecto atractivo, de esperanza, y en un proyecto potente para gestionar bien".

En esa línea, Espadas ha concluido aseverando que, frente a la gestión del Gobierno del PP-A, "que es simplemente forma sin fondo", él quiere "una gestión con fondo, con forma", que esté "a la altura de Andalucía", y él está "centrado en eso". "Cualquier cuestión que sume para conseguir ese objetivo, bienvenida sea, pero lo importante es Andalucía, y en el desarrollo fundamentalmente del proyecto político en Andalucía es en lo que estoy ocupado y a lo que me dedico absolutamente", ha zanjado el líder del PSOE-A.