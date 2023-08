Espadas ve "cínica e incoherente" la propuesta de Feijóo a Sánchez "tras un año de insultos" y niega que sea "generosa"

SEVILLA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha tachado este miércoles de "cínica e incoherente" la propuesta que ha realizado el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, de cara a propiciar su investidura como jefe del Ejecutivo, y ha negado que sea "generosa", como ha defendido el líder del PP andaluz y presidente de la Junta, Juanma Moreno.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha ofrecido a Pedro Sánchez en la reunión que ambos han mantenido este miércoles en el Congreso de los Diputados un acuerdo por el que la legislatura duraría un máximo de dos años a cambio de que pueda gobernar la lista más votada --en este caso, la del PP-- "en aras de la centralidad". El 'popular' le ha entregado al presidente del Gobierno en funciones un texto de siete páginas en las que se contiene esta propuesta.

Por su parte, Juanma Moreno ha valorado y defendido la propuesta que Feijóo ha planteado a Sánchez por considerar que es "generosa, valiente y oportuna" ante "las necesidades que tiene nuestro país", mientras ha invitado al PSOE "a pensar en grande".

El líder del PSOE andaluz, Juan Espadas, ha salido al paso de estas propuestas y declaraciones a través de un comunicado en el que ha tachado de "cínica e incoherente" la propuesta de Feijóo al dirigente socialista "tras un año de insultos" del presidente del PP "a Sánchez y al PSOE", al tiempo que ha reivindicado al PSOE como "la alternativa al pacto de PP y Vox, no su cómplice para hacer lo que la ciudadanía ha dejado claro en las elecciones que no quiere".

Espadas ha considerado que la oferta de Feijóo tiene "cero credibilidad", y ha pedido a los 'populares' que "dejen de engañar a la gente, porque el primer pacto que han ofrecido es el que llevan más de 1.700 días sin cumplir bloqueando la renovación" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El líder de los socialistas andaluces ha respondido, asimismo, a Juanma Moreno y ha señalado que "no es generoso quien ofrece lo que no tiene", y al respecto ha remarcado que el PP "no tiene una mayoría parlamentaria, sólo un pacto con Vox para derogar las políticas del PSOE". "¿Y con eso pretende el apoyo del PSOE?", ha preguntado Espadas, que ha cuestionado también "qué opina" el presidente de Vox, Santiago Abascal, "del pacto con Sánchez, si es que Feijóo le ha consultado", se ha preguntado Espadas.