Espadas ve "probable" que PSOE-A pida comisión de investigación si la Junta "se sigue escabullendo" sobre sus contratos

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha advertido de que el Grupo Socialista "no sólo apoya" la iniciativa del Grupo Mixto-Adelante Andalucía para crear en el Parlamento andaluz una comisión de investigación sobre presuntas irregularidades en contrataciones de la Junta por el procedimiento de emergencia en el marco del Servicio Andaluz de Salud (SAS), sino que "probablemente la tengamos que solicitar a la vista de que el Gobierno andaluz sigue escabulléndose y buscando fórmulas para no darnos la documentación" sobre esos contratos.

Así lo ha trasladado, en declaraciones a Europa Press, el también presidente del Grupo Socialista, que ha recordado que, el pasado 27 de julio, en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, pidió al jefe del Ejecutivo autonómico, Juanma Moreno (PP-A), que "facilite" el informe de la Intervención de la Junta sobre la fiscalización de los contratos de emergencia del año 2020, cuando desde esa instancia ya se "alertaba" al presidente de la Junta de que "se estaban efectuando contratos que no cumplían las normas legales", según ha puesto de relieve el dirigente socialista.

Dicho informe, según ha incidido Espadas, "emitía salvedades y opiniones desfavorables sobre una forma de actuar" que no habría sido "puntual", sino que habría continuado incluso cuando "ya no había" emergencia por la pandemia de Covid, según ha denunciado el líder socialista, que ha remarcado que por parte de la Junta "argumentaron al principio" que esa forma de contratación "era para reducir las listas de espera" en la sanidad andaluza, pero éstas "han crecido mucho más en estos dos años, tanto las de espera quirúrgicas como las de especialidades", según ha puesto de relieve.

"Por tanto, no es esa la razón" que justifique esas contrataciones, "y si es así, se han gestionado mal los recursos públicos y se ha beneficiado a empresas concretas", según ha sostenido el líder socialista antes de agregar que Juanma Moreno debe entender que, "cuando no se utiliza la concurrencia pública o los principios de publicidad" para realizar esas contrataciones, "es lógico que le pregunten y que él tenga que dar explicaciones", y "encima no nos puede echar la bronca". "Que se la eche a los que hayan podido gestionar mal los recursos públicos", ha exclamado.

Juan Espadas ha subrayado que desde el PSOE-A llevan "meses planteándole" al Gobierno andaluz y a su presidente, Juanma Moreno, "que dé explicaciones respecto a una, a nuestro juicio, abusiva fórmula de contratación, a dedo, sin procedimiento, en relación con el Servicio Andaluz de Salud, en la que muchos de los recursos de la sanidad pública están yendo a la sanidad privada desde la emergencia Covid".

Espadas ha querido aclarar que desde el PSOE-A "no hemos preguntado" a la Junta "sobre cómo se han gestionado esos contratos de emergencia durante" la pandemia de Covid, teniendo en cuenta que "todas las administraciones" hicieron lo que se pudo "para atender la emergencia sanitaria", según ha abundado antes de poner de relieve que, "a partir del mes de enero y de mayo de 2021, la propia Consejería de Hacienda determinó que no se siguiera utilizando la contratación de emergencia, para dar todas las garantías de control, de transparencia y de concurrencia a la contratación", como "marcan las normas".

"Sin embargo, la Junta de Andalucía y el señor Moreno Bonilla ha continuado dos años más, en el 2022 y hasta mayo del 2023, hace un par de meses, abusando de esa contratación a dedo de una forma absolutamente opaca y, claramente, a nuestro juicio, al margen de la legalidad", según ha denunciado el líder del PSOE-A, que ha incidido al respecto en señalar que lo que piden desde su partido "son explicaciones" al Gobierno andaluz.

SU PAPEL DE OPOSICIÓN

Espadas ha remarcado que, en su labor de oposición, tiene "la obligación" de aprovechar una sesión de control en el Parlamento andaluz para "pedirle cuentas al presidente de la Junta sobre su gestión", una cuestión de la que a Moreno "no le gusta hablar", según ha apuntado el líder socialista, que en esa línea ha opinado que al jefe del Ejecutivo autonómico "no le gusta dar datos o ser transparente".

Espadas ha remarcado que, en el Pleno del Parlamento el pasado 27 de julio, Moreno no respondió a "lo principal", a la pregunta de "por qué determinadas empresas adjudicatarias, sin experiencia, sin ni siquiera estar en el sector sanitario, han recibido contratos" que "ni siquiera han llevado a cabo de manera inmediata, como exige la emergencia", y "en muchos casos durante meses no han facilitado, por ejemplo, aquello que se les contrataba".

"UNA CUESTIÓN OSCURA" SOBRE "243 MILLONES DE EUROS"

"Esto va claramente contra las normas, incluso contra las de los propios contratos de emergencia", según ha denunciado Espadas, que ha hablado así de "una cuestión oscura" que afecta a "243 millones de euros", y por la que "los ciudadanos se merecen una explicación, y la oposición le exige a la Junta de Andalucía, al señor Moreno Bonilla, que nos la dé".

Espadas ha agregado además que desde el PSOE-A han preguntado "muchas veces" por este tema a la consejera de Salud, Catalina García, "pero no contesta", y ha advertido de que los socialistas van a "seguir investigando a fondo esta cuestión, porque creemos que hay responsabilidades por una mala gestión de los recursos públicos por parte del Gobierno andaluz".

Tras poner de relieve que desde el PSOE-A llevan "desde primeros de este año 2023" tratando esta cuestión tras apreciar que "el volumen de adjudicaciones a dedo era muy grande y también había muchas empresas" sobre las que "no estaba justificado por qué estaban recibiendo esas adjudicaciones a dedo", Espadas ha insistido en que desde su partido lo que quieren es "que se aclaren las cosas, que se explique".

"Nosotros no hemos pedido responsabilidades aún porque el Gobierno andaluz nos niega la información, y lo que queremos saber, efectivamente, es si hay quien se haya podido lucrar o beneficiar de una manera irregular o no, o se cumplen las reglas", ha razonado Juan Espadas antes de lamentar que, por parte de la Junta, "de momento ni nos facilitan informes jurídicos que avalen esto, ni desde luego informes económicos de la Intervención".

Por tanto, "vamos a seguir en esto, y por supuesto los próximos meses seguiremos haciendo nuestra labor de oposición con estos contratos y estas adjudicaciones, o con cualquiera otra por parte de las consejerías", ha advertido Espadas antes de insistir en que "lo que no es razonable es que Moreno, de una manera, a mi juicio, bastante chulesca, nos pida cuentas por preguntarle", cuando "la oposición es eso, preguntarle al que gobierna si está haciendo las cosas bien", según ha remachado.

"Nosotros no introducimos dudas, nosotros lo que ponemos son los datos encima de la mesa que no cuadran: es nuestra responsabilidad, y la suya --la de la Junta-- debe ser la de contestarlo", ha zanjado Juan Espadas.