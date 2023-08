El PSOE acusa a la Junta de "frenar un proyecto estratégico" para Sevilla con el recurso al plan del Pítamo

SEVILLA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sevilla ha expresado este viernes su "rechazo" al hecho de que la Junta de Andalucía "vuelva a frenar un proyecto estratégico para el desarrollo de la ciudad, alineándose con la posición del PP de Sevilla, cuyo grupo municipal votó en contra de la propuesta el pasado 21 de abril". El PSOE ha reaccionado así a la confirmación por parte de la Junta de Andalucía de que ha recurrido el acuerdo del Pleno para la aprobación definitiva del plan parcial de ordenación urbanística de los terrenos de Villanueva del Pítamo, donde están previstas más de 9.000 viviendas.

Para la concejal socialista Carmen Fuentes, "a Sanz le queda muy grande el traje de alcalde de Sevilla, y por eso se lo está arreglando la Junta de Andalucía. Está utilizando su influencia para recortar todo lo que le sobra de un proyecto de gran ciudad, diseñado y aprobado por el anterior gobierno socialista". "Así lo ha demostrado también con el proyecto para la antigua fábrica de tabacos de Altadis, que ha intentado bloquear influyendo sobre la Comisión de Patrimonio", ha dicho igualmente Fuentes y recogido su formación política en una nota de prensa.

En palabras de Fuentes, la "única justificación" que encuentra la Junta de Andalucía para el "rechazo" del proyecto es la "inexistencia" de un informe ambiental que "no es preceptivo en este caso", como se argumentó "en varias ocasiones" desde el gobierno presidido por Antonio Muñoz, por producirse la aprobación inicial del plan parcial en 2014 cuando no se requería de la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que "ahora provoca la paralización del proyecto", ya que la instauración de la nueva normativa de rango autonómico aprobada en 2015 y en la que sí se requería este trámite no tenía carácter retroactivo.

"La excusa de la Junta es la de dar seguridad jurídica a los propietarios, pero no se sostiene porque no hay ningún incumplimiento de la normativa ambiental. Es demasiada casualidad que se plantee de nuevo esta cuestión una vez que Sanz ha llegado al gobierno", ha resaltado la concejal socialista. El proyecto para la creación de un nuevo barrio en los terrenos del sector SUS-DBP-06 Villanueva del Pítamo prevé 9.700 viviendas, de las que 3.600 serían protegidas, además de un polo de desarrollo tecnológico, con una inversión global próxima a los 1.100 millones de euros, y con un diseño en el que "priman los criterios de sostenibilidad ambiental y de accesibilidad".