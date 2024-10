El exalcalde de Encinarejo de Córdoba defiende su gestión y pedirá una auditoría que incluya su etapa y la del PSOE

CÓRDOBA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo de Córdoba y actual delegado de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, ha defendido su gestión al frente de la ELA tras las críticas del portavoz del PSOE, José Antonio Arenas, y ha avanzado que pedirá una auditoría de las cuentas de la entidad que incluya tanto su etapa de 12 años de gobierno, como los cuatro en los el edil socialista fue teniente de alcalde.

En declaraciones a Europa Press, Ruiz Madruga ha defendido dicha auditoría con el fin de "despejar de una vez por todas si ha habido algún comportamiento reprochable o ilícito", de manera que considera que "es lo más sano".

Según ha expuesto, "en estos años, mi gestión ha sido totalmente escrupulosa", tras "coger la ELA con 1,2 millones de euros de remanente negativo de tesorería y con un presupuesto de 1,5 millones de euros", algo que supone "una ELA en causa de disolución", ha advertido, para remarcar que la ha dejado "con deuda cero".

En este sentido, ha aseverado que su comportamiento ha sido "totalmente irreprochable", de modo que "para zanjar esto de una vez por todas" este asunto, ha pedido que "la ELA de Encinarejo contrate o lo haga incluso a través de la Intervención del Ayuntamiento, con la fórmula que entiendan oportuna, para hacer una auditoría de los 12 años, más de los cuatro años donde Arenas tuvo responsabilidad de gobierno como primer teniente alcalde".

A su juicio, la denuncia del PSOE "no tiene más recorrido", porque, según ha aseverado, "no se ha pagado absolutamente nada, ninguna factura irregular por parte del gobierno de la ELA", de forma que "aquí no hay causa", ha abundado Ruiz Madruga, quien ha dicho que aún así, va a pedir que se haga esa auditoría y "se salga totalmente de dudas".