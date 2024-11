El exalcalde de Encinarejo de Córdoba lamenta "la falta de conocimiento y bajeza política" del PSOE con las cuentas

CÓRDOBA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) Encinarejo, perteneciente al Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ruiz Madruga, actual delegado de Infraestructuras en el gobierno de la capital, ha lamentado este miércoles "la falta de conocimiento y de criterio y la bajeza política" del portavoz del PSOE en la ELA, José Antonio Arenas, sobre las cuentas de la administración en relación con la Patrica.

En declaraciones a Europa Press, el exregidor considera que las críticas llegan ya "al surrealismo extremo" con "un desconocimiento brutal" en cuanto a la financiación de la entidad, a la vez que cree que "es indefendible e inconcebible que esto no lo conozca una persona como el alcalde de Encinarejo", al tiempo que ha advertido de que "hay una falta de competencia política que llega a rayar ya lo histriónico".

En este sentido, ha explicado que "la ELA tiene un mecanismo de financiación que establece la Ley de Autonomía Local de Andalucía, por el cual el Ayuntamiento de Córdoba transfiere todos los años una cantidad, como viene en el presupuesto de la ELA", aclarando que "esa cantidad no se fija aleatoriamente, sino que es fruto de un mecanismo de financiación que establece la propia ley para pagar los servicios de sus competencias".

"Al ser un ayuntamiento en régimen de cesión, tenemos dos bloques de financiación: uno que viene del Estado, donde recibimos una parte del IRPF, del IVA, impuestos especiales, hidrocarburos, etcétera, y otra parte que son los impuestos propios que tiene cualquier ayuntamiento, más la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) y la Participación en los ingresos de la Junta de Andalucía (Patrica), que es bastante menor que la PIE", ha puntualizado.

Al respecto, Ruiz Madruga ha comentado que "se han negociado con el gobierno de Juanma Moreno dos iniciativas: la primera fue la ley de financiación incondicionada, por la cual se iba a dotar a las ELA de Andalucía de una cantidad todos los años, dependiendo de su población, porque se entendía que estaban infrafinanciadas", precisando que "a la ELA de Córdoba le corresponden unos 114.000 euros", pero "luego se negoció la participación directa en la Patrica, porque hemos intentado siempre ganar autonomía financiera".

"DOBLE FINANCIACIÓN"

"La Patrica la recibimos a través del Ayuntamiento de Córdoba, dentro del mecanismo de financiación que todos los años se recibe dentro del presupuesto que asigna el Consistorio de la capital", si bien "cuando se aprueba la Ley 8/21, de 23 de diciembre, con la participación directa de la ELA en la Patrica, nosotros estamos recibiendo durante dos años una doble financiación por el mismo concepto: uno por el que viene de la propia Junta y otro por el que viene en el mecanismo de financiación", ha detallado.

De este modo, ha aseverado que "el Ayuntamiento es consciente de ello, porque recibe todos los años la orden de financiación de la Patrica, donde se le descuenta ya la parte que nos iba a dar directamente a la ELA", señalando que "se comunica que ese dinero está en una cuenta del Ayuntamiento como no disponible pendiente de que determinen cómo se va a devolver" a la capital. "No es cuestión de la ELA, es cuestión del Ayuntamiento de Córdoba", ha abundado.

Así, ha expresado que "había que modificar el convenio de financiación entre el Ayuntamiento y la ELA para sacar la parte de la Patrica, porque estábamos recibiendo de una manera no correcta una doble financiación por un mismo concepto".

Al hilo, ha aclarado que "ese convenio de financiación cumplía en el año 2024 y el Ayuntamiento de Córdoba espera a que finalice ese convenio para no tener que modificarlo", de cara al "nuevo convenio ya dejar fuera la parte de la Patrica que ya estaba pagando a la ELA la Junta de Andalucía". "Mientras, ese dinero estaba en una cuenta corriente del Ayuntamiento de la ELA donde el secretario lo tenía como no disponible", ha remarcado, apostillando que "es un dinero que no se puede dedicar a otro aspecto".

UNOS 140.000 EUROS DE DEVOLUCIÓN

Igualmente, el exalcalde ha precisado que "el arqueo de caja de la ELA de Encinarejo cuando termina el mandato pasado estaba rozando los 900.000 euros" y "en ese arqueo de caja formaban parte 140.000 euros de dos ejercicios que estábamos pendientes de que el Ayuntamiento de Córdoba determinara, a través de una petición formal, cómo quería que se le devolviera, que podía ser directamente o de manera fraccionada, si hubiera habido problemas de tesorería, que en este caso no había, porque se ha dejado la deuda del Ayuntamiento a cero", ha apuntado.

Asimismo, ha indicado que "el dinero estaba disponible para devolverlo de una sola vez, pero como se ha hecho en otras ocasiones, como por ejemplo cuando la ELA estaba quebrada y tenía que devolver anualmente en torno a los 90.000 y 70.000 euros, porque tras la liquidación del Ayuntamiento de Córdoba se había dado más dinero a la ELA del que luego se había recaudado por los tributos, podía haberlo perfectamente fraccionado".

En este caso, Ruiz Madruga ha subrayado que "el Ayuntamiento de Córdoba ha hecho lo que tenía que hacer, reclamarle a la ELA la devolución del dinero, porque legalmente lo tiene que hacer".

Mientras, ha recordado que él cogió la ELA en 2022 con 1,2 millones de remanente negativo de tesorería frente a un presupuesto de 1,5 millones de euros, "en una situación financiera que determinaba su causa de disolución, porque con 300.000 no se podía pagar ni siquiera el capítulo 1, y la realidad a día de hoy es que hemos dejado un arqueo de caja de cerca de 900.000 euros, donde estaban contemplados, no con una retención de crédito, sino con una no disponibilidad, y eso lo puede certificar el secretario del Ayuntamiento de la ELA, los 70.000 euros" que reclama el Consistorio de la capital por cada ejercicio, en este caso dos, hasta unos 140.000 euros.