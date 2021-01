La exedil del PP de Granada Telesfora Ruiz niega ante el juez intervenir en el expediente Mulhacén del caso Nazarí

GRANADA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que investiga el llamado caso Nazarí sobre una supuesta trama de corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Granada en la anterior etapa de gobierno del PP, ha retomado este lunes las declaraciones de la pieza separa conocida como expediente 'Mulhacén', por el que ha declarado como investigada la que fuera concejal del PP Telesfora Ruiz.

La exedil, cuya declaración como investigada ha sido solicitada por la acusación particular que ejerce el empresario Ramón Arenas, aunque no por la Fiscalía, defiende que no ha intervenido en "ninguno de los expedientes urbanísticos" que se investigan en esta pieza separada pues asumió las competencias cuando éstos ya estaban en marcha.

Según ha concretado en declaraciones a Europa Press, ella asumió las competencias de Licencias y Medio Ambiente en junio de 2015, esto es, cuando "todo estaba hecho", tanto en lo relativo al pabellón deportivo Mulhacén como a los negocios hosteleros que se construyeron junto a esta instalación, en el barrio del Zaidín.

Telesfora Ruiz mantiene que es "una cuestión de fechas y competencias fácilmente demostrable" y confía por tanto en el archivo de la pieza en lo que a ella respecta.

Este lunes también ha declarado como investigada una hermana del promotor vinculado a la creación de este pabellón deportivo; además de varios testigos. Se trata concretamente de dos peritos propuestos por la acusación ejercida por el empresario Ramón Arenas, quien entiende que esa infraestructura deportiva que se levantó en la calle Torre de la Pólvora invadió un solar suyo. Los peritos han ratificado su informe de lucro cesante, en el que se analizan los perjuicios que le habría provocado esta actuación al empresario.

Uno de los últimos pasos dados por la jueza del caso Nazarí, que está dividido en varias piezas separadas, se produjo el pasado diciembre, cuando acordó continuar con la tramitación del llamado 'expediente Registrador' a pesar de que la Audiencia de Granada acordó su archivo a finales de septiembre.

Lo hizo dando traslado del conjunto de las actuaciones a los investigados, entre los que se encuentran el exalcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), y su concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, para que en el plazo de quince días presenten escrito de defensa. En el 'Expediente Registrador' se ha investigado si existieron irregularidades en la reforma realizada en el Registro de la Propiedad 6 de Granada, ubicado en la calle Tórtola. En la causa también están investigados tres funcionarios municipales y el registrador. Ya en su momento tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento de Granada pidieron el sobreseimiento provisional.