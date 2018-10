Exmiembros del PP de Jaén reiteran que los cargos públicos ya decidieron no afiliarse a Cs hasta acabar el mandato

Publicado 20/02/2018 19:15:09 CET

JAÉN, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Porcuna (Jaén), Miguel Moreno, ha reiterado este martes que los exmiembros del PP que habían sido críticos con la nueva dirección del partido y ostentan cargo público ya habían decidido no afiliarse a Ciudadanos hasta el final de este mandato.

Así lo ha indicado este martes a Europa Press después de que el presidente de la formación naranja en Andalucía y portavoz en el Parlamento autonómico, Juan Marín, advirtiera de que "deberán entregar primero sus actas".

Lo hizo después de que la plataforma Jaén Adelante --constituida por integrantes de la corriente crítica del PP jiennense una vez que lo dejaron al no contar con una "propuesta digna de integración" tras el congreso provincial de 2017-- anunciaran su intención de "iniciar una nueva etapa" en Cs.

"Eso no es problema, nosotros lo habíamos decidido así antes", ha afirmado el regidor porcunense, quien ha añadido que ya le trasladaron

a Marín que se iban a integrar "hasta que no transcurriera el plazo del mandato".

En este sentido, ha aludido al momento en el que las elecciones municipales quedan convocadas formalmente y los cargos públicos "dejan de serlo y pasan a estar en funciones"

"Entonces ya sí tenemos plena libertad para poder afiliarnos, no afiliarnos o lo que sea. O, incluso, nos podemos afiliar una vez que ya seamos alcaldes o cargos otra vez, es decir las listas de Ciudadanos permiten gente independiente", ha agregado.

Moreno, por otro lado, ha preferido no entrar en diversas manifestaciones realizadas desde el PP-A acusando a Cs de "abrir la puerta a todo el mundo por sus ansias de poder y de llegar a las instituciones".

La plataforma Jaén Adelante se ha decantado por su integración en la formación naranja "principalmente por el amparo nacional que habría con una formación de similar corte, un partido de centro reformista como lo que veníamos desarrollando en el Partido Popular", según dijo Moreno la semana pasada al informar de esta decisión. Era una de las opciones que se barajaban para su futuro, junto a otros partidos y la creación de uno propio.

Se trata, por tanto, de "iniciar un nuevo camino, una nueva etapa bajo el paraguas de la marca Ciudadanos", aunque "no será de un día para otro" y conllevará un proceso. De hecho, ya apuntó que los exmiembros del PP que son cargos públicos --entre ellos cinco alcaldes, dos diputados provinciales y concejales de varias localidades-- se van a mantener en el grupo de no adscritos y no se afiliarán a "ningún partido político mientras dure este mandato para mantener la neutralidad" y por respeto a los votantes.