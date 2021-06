Una exposición de fotos inmortaliza en Granada el trabajo de los enfermeros durante la pandemia

GRANADA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El patio del Ayuntamiento de Granada acoge desde este miércoles hasta el 30 de junio una exposición fotográfica que inmortaliza "la lucha de la enfermería para ganarle la batalla a la pandemia, una especie de coreografía al estilo del Lago de los Cisnes con luces y sombras", según ha indicado el alcalde, Luis Salvador, que ha inaugurado la muestra junto con el presidente del Colegio de Enfermería, Jacinto Escobar, y el autor de las fotos, el enfermero José Tomás Rojas.

Para el regidor, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, las 30 imágenes que incluye 'Danza de los ángeles' recrea los 15 meses de pandemia "desde la visión de las enfermeras, que desde el primer momento dieron un paso adelante para proteger a nuestra sociedad y haciéndolo con vocación de servicio y poniendo en riesgo sus propias vidas", ha explicado. "Éramos una sociedad herida, y aquí están los ángeles que la cuidan".

Tras animar a la sociedad a asumir "los valores de la enfermería", Salvador ha resaltado que, "en esta pandemia, las enfermeras han estado permanentemente presentes, sin mirar riesgos y poniendo en riesgo sus propias vidas. En un hospital a nadie le preguntan de dónde eres o de qué partido, sino que a cualquier persona que va se la atiende, y yo creo que eso un ejemplo muy bueno para la sociedad".

"No sabían como protegerse, pero no renunciaron en ningún momento a su responsabilidad, a una responsabilidad que no se paga con la nomina, que es bastante más baja que lo que realmente hacéis en vuestro trabajo diario. Eso sólo se paga con vocación de servicio, con vocación de ayudar a los demás y haciendo de vuestra profesión una forma de colaborar para que la sociedad pueda salir adelante", ha añadido.

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente del Colegio de Enfermería, Jacinto Escobar, quien ha señalado que la pandemia "llegó para cambiarlo todo, para modificar el concepto de salud, para traer nuevos miedos, pero también para la para enseñarnos la danza de los ángeles".

"En estos meses de lucha contra el coronavirus ha habido muchos bailes y muchos ángeles, pero Pepe Tomás se ha encargado de inmortalizar la lucha de la enfermería para que nadie olvide que la batalla la comenzamos desarmados. No había información, ni vacunas, ni EPI; no había ni personal suficiente, ni experiencia ni seguridad porque nos tocó bailar con un desconocido y danzar un ritmo inédito hasta ahora", ha afirmado.

La muestra, según ha explicado su autor, se divide en dos partes. Una tiene a los sanitarios como modelos "y muestra esa danza diaria contra el coronavirus en la que se pone el foco en los sanitarios para mostrar su entrega, su valentía, su cansancio y también sus miedos". La segunda parte está formada por más de 300 imágenes que se exhiben a modo de fotograma y que el autor de la muestra tomó con su teléfono móvil, la única herramienta posible mientras capturaba la realidad del día a día de su trabajo.

"Esta exposición enseña el día a día de los sanitarios, desde el lavado exhaustivo de las manos a la imaginación necesaria para equiparse frente a un virus que no se conocía ni se veía, pero que mataba. Es además el homenaje de un sanitario a sus compañeros, especialmente a los más jóvenes, encargados de afrontar las tareas con más riesgo para ser los ángeles de otros sanitarios", ha explicado el autor.

"Estas imágenes muestran aquel inicio y el esfuerzo por atender a los mayores de las residencias, a las que se llegaba recorriendo calles desiertas. Pero también muestran que sanitarios, fuerzas de seguridad, investigadores o voluntarios marchamos juntos, con el mismo paso, como el cuerpo de baile perfecto, para ir ganando batallas", ha añadido.

José Tomás Rojas es enfermero desde 1980 pero ha aprendido fotografía con profesionales de Granada y en 1990 presentó su primera exposición individual. Esa pasión por inmortalizar momentos le ha permitido dar forma a 'Danza de ángeles', una muestra que se diferencia de otras también dedicadas a la pandemia "en que está hecha desde dentro, desde el trabajo de un enfermero del centro de salud del Zaidín empeñado en mostrar la evolución de esta crisis que lo cambió todo", ha concluido.