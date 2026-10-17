Extinguen un incendio en Salud Mental del hospital Virgen de las Nieves de Granada que provoca un desalojo temporal

Archivo - Fachada del Hospital Virgen de las Nieves. - HOSPITAL VIRGEN DE LAS NIEVES - Archivo

GRANADA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio en el patio del Área de Salud Mental del Hospital Virgen de las Nieves de Granada ha sido sofocado en la tarde de este sábado tras causar solo daños materiales y después de que obligara a la evacuación preventiva de toda esa zona del recinto hospitalario.

El sistema de Emergencias 112 de la Junta ha recibido una llamada en torno a las 16,50 horas que alertaba de las llamas en la referida área hospitalaria, por lo que ha movilizado a Policía Local, Policía Nacional, sanitarios y bomberos.

Desde el 112 también señalan que, como medida de prevención, se ha evacuado a las personas que se encontraban en la zona del fuego en el Área de Salud Mental, y que los sanitarios han desplazado a una ambulancia para atender incidencias.

Fuentes de la Policía Local de Granada han explicado que las llamas han sido extinguidas por los bomberos de la capital y que la afectación material ha sido sobre unos cien metros cuadrados de superficie sin que se hayan registrado daños personales.

Asimismo el cuerpo municipal achaca el origen del suceso a la posible acción de una persona internada en la referida Área de Salud Mental del hospital que habría provocado el incendio.