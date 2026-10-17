Tres heridos por inhalación de humo en el incendio de una vivienda que ha quedado calcinada en El Puerto (Cádiz)

Archivo - Imagen de dos vehículos de bomberos. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

Tres personas han resultado heridas por inhalación de humo en el incendio de una vivienda que ha quedado calcinada durante la madrugada de este sábado, 16 de octubre, en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el suceso se ha producido en un piso ubicado en una planta baja de la calle Virgen de los Milagros sobre las 1,34 horas, cuando los vecinos alertaron de "humo y llamas".

La entidad perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía ha precisado que en el lugar han intervenido efectivos de Bomberos en la extinción, junto con agentes de Policía Local y Nacional, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud, y operarios de la compañía suministradora de la electricidad en la zona.

Según fuentes de Policía Local, tres moradores han sido evacuados a un centro hospitalario para ser atendidos por intoxicación por humo, al tiempo que una familia ubicada en una planta superior al piso que ha ardido ha tenido que ser realojada con familiares al verse también afectada su propiedad por el fuego.