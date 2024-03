Faconauto premia la trayectoria de Francisco Galnares, presidente de Syrsa, "un referente en el sector de la automoción"

SEVILLA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Congreso Faconauto, que se ha celebrado en estos días en el Palacio Municipal de Congresos Ifema Madrid, ha reconocido la trayectoria profesional del presidente del Grupo Syrsa, Francisco Galnares, con un galardón a toda su carrera. En palabras de la patronal, "Faconauto quiere reconocer la trayectoria profesional de Francisco Galnares, un referente en el sector de la distribución de nuestro país, por sus 65 años de historia, en los que no ha dejado de buscar la innovación y la excelencia hacia el cliente".

Así lo ha indicado la compañía en una nota de prensa, y, a su vez, ha subrayado que "Francisco, estando al frente de Syrsa, ha sabido imbuir de este espíritu a sus más de 500 empleados, creando una cultura empresarial reconocible y exitosa. En paralelo, Galnares también ha sido un referente en el asociacionismo de nuestro sector".

La entrega del galardón corrió a cargo del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu. Por su parte, el presidente de Syrsa ha afirmado que "nunca me habría imaginado que podría recibir un premio tan importante como este", y en esta línea ha expresado su "gran honor y orgullo, sobre todo porque es algo que proviene de mis propios colegas".

En sus palabras, Galnares tuvo un recuerdo a su abuelo y su padre, de los que heredó "el espíritu empresarial". Su abuelo, como ha recordado el presidente de Syrsa, fundó junto a un socio y varios inversores una industria que llegó a ocupar a más de 1.500 personas, y que "hoy es la fábrica de cajas de cambio de Renault en Sevilla". También ha recordado cómo perdió la vida junto a su socio en un accidente de aviación, justo en abril el año 1959, el mes en el que Galnares nació.

De su padre, ha destacado su "inteligencia, vocación empresarial y calidad humana", al tiempo que ha explicado cómo, cuando llevaba tres años viviendo en EEUU y trabajando de ingeniero en Minneápolis, Galnares recibió la llamada de su padre en el año 1988, para proponerle que volviera a Sevilla a gestionar la concesión de Renault. "35 años después de aquello, puedo decir que nunca me he arrepentido de esta decisión", ha asegurado.

"Este apasionante negocio es muy competitivo y complejo, pero también emocionante, especialmente cada final de mes. Pero lo que realmente me ha enganchado es el nivel de los profesionales con los que he tenido la suerte de trabajar. Y no me refiero solo a los empleados, sino también a los fabricantes, a los compañeros de otros concesionarios, a las entidades financieras y proveedores en general. Para mí ha sido una gozada trabajar cada día y aprender de profesionales como los que hoy están aquí. Muchas gracias a todos. Sinceramente, pienso que el éxito no es mío sino de las personas que me han acompañado", ha resaltado.

Syrsa es una empresa líder en Andalucía en el ámbito de las concesiones de vehículos. Actualmente, el grupo gestiona concesiones de las marcas Renault, Dacia, Hyundai, Suzuki, Mazda, Nissan, Volvo y, desde 2023, Alpine y la marca de motos eléctricas Velca.

Asimismo, es taller oficial de Link&Co, INEOS y Polestar, y cuenta también con negocios en los ámbitos de los Centros Autorizados de Tratamiento, con una empresa propia de desguace de vehículos localizada en la localidad onubense de Manzanilla (Syrsa Cat), con una correduría de seguros (Syrsa Seguros) y con una gestoría (Syrsa Gestoría).

Por último, Syrsa cuenta con una empresa de venta de vehículos de ocasión, Driveris, que recientemente ha abierto su décimo establecimiento en Andalucía, el primero en la provincia de Córdoba.