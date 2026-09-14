Facua tacha de "muy grave" la supresión del correo para alertas alimentarias y la Junta asegura que hay varios canales

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SEVILLA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Consumidores de Andalucía (Facua) ha lamentado este lunes que se haya eliminado definitivamente de la página web de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía el correo electrónico que figuraba como canal para que los ciudadanos comunicasen posibles alertas sanitarias y riesgos alimentarios. Hace un año ya que la entidad alertó de que dicha dirección no funcionaba.

En un comunicado, la federación considera "muy grave" este hecho. La Consejería que dirige Antonio Sanz ha aclarado que la Junta dispone de varios canales para que los consumidores y usuarios puedan comunicar una intoxicación alimentaria. "Si una persona presenta alguna sintomatología que entiende requiere asistencia sanitaria relacionada con el consumo de un alimento concreto, debe consultar con su profesional sanitario asistencial e informarle de esa sospecha de relación; si entiende que es una situación sanitaria urgente o grave, puede acudir al teléfono 061 o 112".

"Si no presenta síntomas y quiere poner en conocimiento de la administración sanitaria hechos que puedan suponer un incumplimiento normativo o un posible riesgo para la salud desde el punto de vista alimentario o realizar una consulta sobre temas alimentarios, puede dirigir un escrito identificándose con su nombre, dirección, localidad, código postal, provincia, DNI y en su caso, correo electrónico, ante la Secretaría General de Salud Pública y Promoción de Salud, o en los Servicios de Salud de las Delegaciones Territoriales de la misma Consejería o al Director del Distrito Sanitario o Área de Gestión Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud más próximo. En la web están disponibles todos los correos electrónicos y enlaces", así lo ha explicado la Junta a Europa Press.

En julio de 2025, Facua Andalucía avisó a la Dirección General de Salud pública y Ordenación Farmacéutica de que el correo que ofrecía a la ciudadanía para comunicar posibles alertas sanitarias devolvía de forma automática los mensajes con un aviso de error permanente: "El mensaje que ha enviado no pudo ser entregado a todos sus destinatarios. Se trata de un error permanente". La federación había constatado esta "deficiencia" al intentar comunicar a la Junta en junio de 2025 una posible intoxicación alimentaria sufrida por dos de sus socios tras consumir atún adquirido en un establecimiento de Sevilla.

Después de que Facua llevase más de un año denunciando la situación, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha eliminado el correo electrónico de su web y ha dejado la siguiente información: "Si presenta alguna sintomatología que entiende requiere asistencia sanitaria relacionada con el consumo de un alimento concreto, consulte con su profesional sanitario asistencial e infórmele de esa sospecha de relación. Asimismo si entiende que es una situación sanitaria urgente o grave puede acudir al teléfono 061 o 112".

En cualquier caso, el enlace de la web que supuestamente permite localizar los distritos sanitarios o áreas de gestión sanitaria del Servicio Andaluz de Salud no funciona y aparece el mensaje "no se puede acceder a este sitio web". Ocurre lo mismo con el enlace que ofrece para ir a la web de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica.

La organización considera "especialmente grave" la "dejación de funciones" de la Junta al mantener desde al menos 2025 publicado un canal de contacto que no permitía hacerle llegar las comunicaciones, teniendo en cuenta que las alertas sanitarias y alimentarias pueden requerir una actuación inmediata por el riesgo para la salud que puede suponer para los afectados.