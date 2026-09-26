Fallece un miembro del grupo de música alemán Das Ich tras un concierto en una sala de Granada capital

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GRANADA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un miembro del grupo de música alemán Das Ich ha fallecido en la noche de este viernes a sábado tras celebrar un concierto en una conocida sala de la capital granadina.

Así lo han confirmado fuentes del 112 que han precisado que, en torno a este suceso, se recibieron varias llamadas sobre las 0,00 horas que daban cuenta de que una persona "se había desplomado y no reaccionaba" en la sala Planta Baja de Granada.

El teléfono de emergencias, que recibió llamadas que indicaban que esta persona era miembro del grupo que ofrecía una actuación en vivo, dio aviso a Policía Local, Policía Nacional y sanitarios del 061.

El 112 recibió la confirmación por parte del 061 de que el varón, de 50 años de edad, se encontraba ya fallecido en el momento en el que llegaron los sanitarios a atenderle.

La impulsora del evento en la referida sala de conciertos de la capital granadina había anunciado la actuación del dúo alemán Das Ich, formado por Stefan Ackermann y Bruno Kramm, como su primera actuación en el sur de España.

Das Ich es una formación musical considerada iniciadores del movimiento 'Neue Deutsche Todeskunst' en la década de los 90. La organizadora del evento destacaba en la promoción del concierto en Granada, "su puesta en escena, la presencia intensa y expresiva de su 'frontman' y la conexión con el público".