La Federación de Memoria Democrática reprocha a Junta "el recorte de las políticas memorialistas" en el presupuesto 2025

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Memoria Democrática ha reprochado que en el proyecto de presupuesto para 2025, el gobierno del PP en la Junta "continúa recortando las políticas memorialistas", lo que conlleva una "derogación de facto" de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

El portavoz de la Federación, Antonio Manuel Mateos, ha incidido en una nota en que las exhumaciones han avanzado "gracias" a la financiación del Gobierno de España, que entre 2020 y 2023 ascienden a 5,8 millones de euros. Sin embargo, ha criticado que "la Junta no ha complementado estos esfuerzos con recursos propios ni con un acompañamiento adecuado a las familias de las víctimas".

Ante ello, ha reprochado que la Junta "se adjudica los avances, que ni ha promovido ni financiado: la consejera Patricia del Pozo afirmaba el pasado octubre que nunca antes se habían exhumado tantos cuerpos ni destinado tanto dinero a estas políticas".

En el presupuesto de 2025 "no existe ninguna partida para fosas grandes pendientes, como Monumento en Sevilla", ha advertido, toda vez que ha subrayado que "la cantidad total que prevén destinar para toda Andalucía es irrisoria: unos 115.000 euros". "En cualquier caso, lo que disponen en el papel tampoco lo cumplen, el ejemplo más claro la ejecución de 2022 en exhumaciones: 5,8%", ha apostillado.

En este contexto, Mateos ha aclarado que los recortes no sólo afectan a las exhumaciones, sino a otras áreas clave como la identificación genética, las investigaciones, las subvenciones a universidades y ayuntamientos, y las declaraciones de lugares de memoria. "No ajustan el presupuesto a las necesidades reales de identificaciones, 2.085 familias aguardan respuesta de 3.200 cuerpos pendiente de identificar", ha aseverado.

El convenio con la Universidad de Granada es "claramente el insuficiente", ha afirmado el responsable de la Federación. "No esperamos nada del gobierno andaluz, si están desmantelando la sanidad, qué son capaces de hacer con la Memoria, donde además no hay negocio", si bien eso no significa que "estemos vigilantes y sigamos exigiendo el cumplimiento de la ley como es su obligación", ha abundado.

"SIN PREVISIÓN DE APROBACIÓN DEL II PLAN"

En este contexto, ha recordado que desde la llegada del PP al gobierno en 2018, la inversión en Memoria Democrática ha disminuido "significativamente". En aquel año, el presupuesto era de 9,5 millones de euros para el desarrollo del Plan Cuatrienal de Memoria Democrática (2018-2022), pero solo se ejecutó el 47,5% del total, sin que "se haya presentado un informe detallado que explique "en qué se emplearon esos fondos, a pesar de lo exigido por la ley".

Para 2025, el presupuesto asignado es de 1.244.768 euros, lo que representa un recorte de casi medio millón en comparación con 2018, ha subrayado, al tiempo ha indicado que "no existe planificación de gestión, puesto que el Ejecutivo andaluz no ha aprobado un nuevo plan tras culminar el primer plan cuatrienal". "El borrador apenas tiene 17 páginas y carece de memoria económica, lo que evidencia el desinterés del Gobierno andaluz en esta materia", ha concluido.