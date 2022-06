Feijóo: El triunfo del PP en Andalucía por mayoría absoluta supone un "impacto electoral" histórico para Sánchez

MADRID/SEVILLA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha puesto en valor el "éxito electoral histórico" que su partido logró en las elecciones andaluzas del pasado domingo porque "nunca" habían conseguido mayoría absoluta en esa comunidad, y ha subrayado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido "el impacto electoral más grande que ha tenido un líder del PSOE en su historia" porque en el "granero de votos del PSOE en Andalucía, donde gobernó 40 años, el PP ha sacado mayoría absoluta" mientras que los socialistas han cosechado el "peor resultado de su historia".

Al hilo, Feijóo ha pronosticado que el revés electoral que sufrió el PSOE en Andalucía se extendería a toda España si en este momento se celebraran unas elecciones generales.

"Si hubiese elecciones en España, si el próximo domingo votásemos en España, el presidente Sánchez perdería la Presidencia del Gobierno y el PSOE perdería contundentemente las elecciones", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Sin embargo, el presidente del PP ha admitido que no va a haber elecciones ahora y queda "mucho partido por delante". Según ha añadido, en ese tiempo va a trabajar para que "haya un cambio de Gobierno en España" porque es "imprescindible" por el país y por el propio PSOE, que se ha "equivocado" con la coalición que, según ha recordado, el propio Alfredo Pérez Rubalcaba "calificó de Frankenstein".

En este punto, el presidente del PP ha criticado que Podemos, que forma parte del Gobierno, apoye una manifestación "en contra de la OTAN" coincidiendo con la Cumbre de la Alianza Atlántica que se celebra en Madrid la próxima semana.

"Cuando explicas que en este país hay ministros del Partido Comunista, y que está el populismo rampante mandando tanto en el Gobierno, eso un socio europeo no lo cree", ha manifestado Feijóo, un día después de viajar a Bruselas para verse con sus colegas del Partido Popular Europeo (PPE).

UN GOBIERNO APOYADO EN "DOS PARTIDOS INDEPENDENTISTAS"

Además, ha criticado que el Gobierno de la nación se apoye en "dos partidos independentistas" --en alusión a ERC y Bildu-- para aprobar las leyes y los Presupuestos Generales del país, y ha destacado lo difícil que es explicar eso en Europa.

"España es un país en la UE con muchas dificultades para homologarse al resto de países de la Unión, y no debemos seguir por ahí, porque no solo es un anacronismo ideológico, sino un peligro para la economía del país y para la propia vertebración y la estructura de las instituciones", ha aseverado.

Al ser preguntado si cree que el presidente del Gobierno ha tocado techo, Feijóo ha señalado que el país está en un momento de "una enorme dificultad", y ha avisado que cuando "acabe el momento champán del verano" se darán cuenta de la realidad que vive el país.

DICE QUE QUIERE QUE LOS ELECTORES DE VOX VUELVAN AL PP

Feijóo ha asegurado también que el resultado de las andaluzas manda un mensaje al conjunto de los españoles, de forma que la estabilidad, el liderazgo y la "honestidad electoral" cotiza "al alza". A su entender, "es posible volver a las mayorías para gobernar España con estabilidad" y está quedando "derogada" la política "frívola" basada en el "insulto y la descalificación".

Asimismo, ha reconocido que el PP lo que quiere es que las personas que votaron a Vox "vuelvan otra vez al PP", y ha señalado que el partido que lidera Santiago Abascal "no tiene experiencia de Gobierno". "No creo que ante una crisis y una recesión como la que ya estamos viviendo, lo importante sea fichar a persona que no han gestionando nunca nada", ha apostillado.

En este punto, ha indicado que si un ciudadano quiere que "el PSOE, el Partido Comunista, IU y Podemos no prosigan en el Gobierno", hay que votar al PP, que es "la alternativa". Según ha dicho, si se divide el voto de centroderecha, "hay riesgo" de que continúe el Ejecutivo actual.