Fernández de Moya apoya a Pablo Casado, al que ve "preparado para ser el presidente que necesita" el PP

Publicado 15/07/2018 13:40:51 CET

JAÉN, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ex secretario de Estado de Hacienda y presidente de honor del PP de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, ha anunciado que "votará" a Pablo Casado en el XIX Congreso Nacional que el PP celebrará el viernes y el sábado próximos en Madrid, y ha defendido que el candidato al que apoya "tiene capacidad para el liderazgo y está preparado para ser el presidente que necesita nuestra formación política".

En un comunicado, Fernández de Moya, que ha formado parte del equipo de María Dolores de Cospedal, asegura este domingo que da un paso "que también han dado muchos compañeros de las diferentes candidaturas", y aprovecha la ocasión para agradecer a la que desde 2008 ha sido secretaria general del PP "el apoyo que me ha brindado siempre en el desempeño de mi vida pública y de partido".

Una vez que la precandidatura de Cospedal no superó, en la votación de afiliados del pasado 5 de julio, el corte para convertirse en candidata a la presidencia del PP en el congreso del próximo fin de semana, siendo la tercera más votada, Fernández de Moya ha anunciado que su "decisión en este nuevo escenario es la de apoyar a Pablo" Casado.

Para el exalcalde de Jaén, Casado "cuenta con un proyecto que tiene por encima de todo la idea de hacer un partido fuerte, en el que se preservan las libertades, la unidad de España no se pone en tela de juicio, y se atiende a lo que los españoles esperan del PP, la firmeza en nuestras convicciones y nuestro ideario político frente a la deriva del resto de partidos".

El ex secretario de Estado de Hacienda explica además que ha mantenido una reunión de trabajo con Pablo Casado "muy constructiva, y en la que hemos tenido la oportunidad de abordar la situación de presente y de futuro de nuestro partido".

En este sentido, Fernández de Moya destaca que "hemos hablado mucho del modelo de partido, en el que los afiliados y las estructuras territoriales del PP deben ser la columna vertebral de nuestro proyecto político para España, acercándolo cada día más a una mayoría social de españoles".

"Siempre me ha parecido que Pablo Casado es uno de los activos más importantes que tiene nuestro partido. Siempre he creído, y así lo he manifestado en foros internos del PP, que estaba llamado a desempeñar labores de relevancia", ha abundado Fernández de Moya.

En la provincia de Jaén, también el sucesor de Fernández de Moya en la Alcaldía de la capital, Javier Márquez, ha anunciado su apoyo a la candidatura de Pablo Casado, a quien también ha avanzado que respalda la diputada en el Congreso por la provincia jiennense María Torres, quien desde su cuenta de Twitter ha confirmado que su voto será para Casado.