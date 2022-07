Fernández-Pacheco promete "trabajo, implicación y compromiso" como nuevo consejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco ha prometido este martes tras jurar su cargo "trabajo, implicación y compromiso" al frente de este departamento, al que se incorpora tras haber dirigido la Alcaldía de Almería durante los últimos siete años, un periodo que ha recordado con "agradecimiento" a su equipo en el consistorio.

Fernández-Pacheco ha subrayado en declaraciones a periodistas su "agradecimiento eterno" al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por haberle elegido para liderar una consejería que entiende fundamental para el futuro. A cambio promete "todo el compromiso".

También ha transmitido su agradecimiento para su equipo en el Ayuntamiento de Almería, ciudad de la que ha sido regidor durante los últimos siete años y "hasta ayer", precisamente para incorporarse al nuevo Gobierno andaluz. "Me voy con un sabor agridulce, me gustaría que constara ese agradecimiento eterno a todas las personas que me han acompañado en los últimos siete años", ha concluido.