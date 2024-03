Fernández replica a España, tras pedir explicación por 'caso Koldo': "No hay diligencia de investigación que me afecte"

SEVILLA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández, ha replicado este lunes a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta, Carolina España, después de que ésta haya pedido al PSOE-A explicaciones sobre "vinculación" de socialistas andaluces con el 'caso Koldo', que no tiene "conocimiento de ninguna diligencia de investigación" que le afecte.

En unas declaraciones remitidas a Europa Press, Fernández se ha pronunciado así después de que España haya pedido al PSOE-A que explique "la vinculación" del que fuera "la mano derecha" del delegado del Gobierno en Andalucía con la trama Koldo y el exministro José Luis Ábalos, y también "a quién están protegiendo" si optan por no aclararlo.

"No tengo conocimiento de ninguna diligencia de investigación que me afecte, por lo que sobre este tema no tengo nada que añadir y respecto al artículo de un medio de comunicación al que alude, no voy a dar explicaciones de hechos que desconozco", según ha señalado Fernández.

En su opinión, España, "siendo consejera de Hacienda, igual sí tiene alguna opinión respecto a los delitos fiscales confesados por la pareja de (Isabel Díaz) Ayuso", presidente da la Comunidad de Madrid.