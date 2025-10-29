Fernández reúne a Fuerzas de Seguridad y Protección Civil para analizar el temporal en Andalucía

Imágenes del municipio de Isla Cristina (Huelva) que ha registrado numerosas incidencias debido al paso de una manga marina durante la mañana de este miércoles que ha provocado la caida de muros y árboles e inundado calles y viviendas. A 29 de octubre de - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha reunido este miércoles a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil para realizar un seguimiento del paso de la borrasca 'Benjamín' por la comunidad, especialmente en la zona de Huelva, donde Aemet mantiene activada la alerta roja como consecuencia de las lluvias torrenciales, fuertes vientos y fenómenos costeros que se están registrando desde primeras horas del día.

En el encuentro, del que ha informado el Gobierno en una nota de prensa, en el que también han participado responsables de la Dirección General de Tráfico y los subdelegados de Huelva, María José Rico, y de Sevilla, Francisco Toscano, los participantes han detallado las consecuencias que hasta el momento ha tenido el temporal, entre las que hay que lamentar un herido en Gibraleón, además de inundaciones, caída de árboles y estructuras y cierre de carreteras, entre otros.

Fernández ha explicado que está en comunicación con la Junta de Andalucía y ha lanzado un mensaje a la ciudadanía para que evite, en la medida de sus posibilidades, transitar en vehículo, que se alejen de ríos, torrentes y zonas bajas, eviten pasar por puentes o pasos subterráneos y retiren del exterior de sus viviendas aquellos objetos que pudieran ser arrastrados por el agua. Además, ha recomendado mantener cerradas puertas y ventanas de sus viviendas y evitar permanecer en sótanos, garajes o plantas bajas en zonas de riesgo.

Para seguir el avance de la borradas por la comunidad andaluza, se pueden consultar los canales oficiales --Aemet, 112 Andalucía, medios de comunicación-- y se solicita que no difundir bulos o rumores que pudieran poner en peligro la vida de las personas. En caso de cualquier emergencia, hay que llamar al teléfono 112.