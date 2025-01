El Festival 'Molan los 90' traerá a Córdoba a Vengaboys, Seguridad Social y Locomía

CÓRDOBA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vengaboys, Seguridad Social y Locomía, entre otros, llegarán el próximo sábado 29 de marzo a Córdoba en el marco de 'Molan los 90', un festival que aterriza en el recinto ferial de El Arenal con los hits de los años 90, que van desde los ritmos 'euro dance' hasta los himnos pop que marcaron una generación.

Según informa Deep Delay Producciones en su web, consultada por Europa Press, este festival es "una oportunidad única para revivir la esencia de la década más emblemática de la música", pues 'Molan los 90' es "una auténtica máquina del tiempo que nos transportará de vuelta a aquellos momentos inolvidables, con la actuación en directo de grandes artistas que marcaron una época".

Así, encabezando el cartel estarán los icónicos neerlandeses Vengaboys, con éxitos como 'Boom, Boom, Boom, Boom!!', y Rozalla, que emocionará a los asistentes con 'Everybody's Free'. También subirán al escenario Daisy Dee of Technotronic, Seguridad Social, Locomía, y el dúo Marian Dacal & Eva Martí, que interpretarán himnos como 'Flying Free' y 'Fly on the Wings of Love'. Completan la noche los legendarios Viceversa, DJ Neil, y Xavi in Session, asegurando "una experiencia única de principio a fin".

Las puertas abrirán a las 18,00 horas y el espectáculo comenzará a las 20,00 horas, llevando a los asistentes en un viaje de pura nostalgia y diversión. Las entradas se pueden adquirir en 'Enterticket' desde los 24 euros.

El festival 'Molan los 90' llegará a Córdoba este 2025 antes de recorrer otros puntos de la geografía española como Tarragona, León, Málaga, Úbeda o Donosti. Además, esta fiesta homenaje a la música de los 90 cruzará el charco para llegar hasta Lima (Perú) en mayo de 2025.