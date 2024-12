Fiscal pide 12 años de cárcel para un acusado de agredir sexualmente a una niña de 4 años en Jaén

JAÉN 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio Fiscal reclama 12 años de prisión para un hombre al que acusa de haber agredido sexualmente a una niña de cuatro años y que estaba al cargo del acusado y de su mujer mientras la madre de la niña había tenido que desplazarse a otra provincia para trabajar durante un mes, periodo en el que supuestamente ocurrieron los hechos.

La Audiencia de Jaén ha acogido este martes este juicio donde el acusado ha negado los cargos de los que se le acusa. En su declaración, ha mantenido que era su esposa la que normalmente se ocupaba de la menor y que él solo lo hacía cuando su mujer no podía hacerlo porque trabajaba fuera de casa.

Los hechos juzgados se remontan a septiembre de 2023 cuando la menor, de una manera casual, se quejó a su madre de que le dolían sus partes íntimas, al tiempo que apuntó al acusado como la persona responsable de lo que ocurría.

La madre, que ha declarado como testigo en el juicio, ha indicado que su reacción fue llevar a la niña a un centro hospitalario donde fue explorada por una ginecóloga y una forense que fueron las que determinaron las lesiones que presentaba, además de iniciarse el protocolo correspondiente por agresión sexual a una menor.

Los ginecólogos que han declarado como peritos en el juicio han señalado que dichas lesiones "inespecíficas" ya que "no dicen si están producidas de una manera u otra", pero sí han dejado claro que el eritema estaba situado en una zona interna, sin que la externa se hubiera visto afectada.

Por su parte, la psicóloga de Márgenes y Vínculos que exploró a la menor ha indicado que la corta edad de la niña y su escaso lenguaje hicieron imposible determinar si lo que contaba era creíble o no. A pesar de su corta edad, la menor no varió lo que supuestamente le había hecho el acusado, pero su dificultad a la hora de expresarse no arrojó detalles al respecto.

La psicóloga sí ha apuntado que hay otros indicadores de violencia sexual que sí están presentes en la menor, pero no se pudo obtener un relato donde hubiera un mínimo de detalle.

Para el Ministerio Fiscal en este caso "ha quedado suficientemente acreditado" que la menor fue víctima de una agresión sexual por parte del acusado, de ahí que además de los 12 años de cárcel solicite que se le impongan también siete años de prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima, otros ocho años de libertad vigilada.

A todo ello le suma siete años de inhabilitación absoluta para el ejercicio de cualquier profesión, oficio, o actividades, sean o no retribuidas, que conlleve contacto regular y directo con personas menores de edad.

En concepto de responsabilidad civil se le reclama 100 euros por las lesiones causadas y en la cantidad de 15.000 euros por los daños morales. A esta solicitud de penas se ha adherido íntegramente la acusación particular, mientras que la defensa del acusado ha abogado por la libre absolución por entender que no existen pruebas de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

El juicio ha quedado visto para sentencia.

(EUROPA PRESS)