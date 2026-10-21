Francisco José Alcaraz vuelve a encabezar la lista de Vox al Congreso por la provincia de Jaén

Archivo - Francisco José Alcaraz. - VOX - Archivo

JAÉN 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Francisco José Alcaraz Martos volverá a encabezar la lista de Vox al Congreso en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, en las que estará seguido de Magdalena Puentedura y Fernando Navas.

Una composición de la que ha informado este miércoles el partido en una nota, una vez que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) ha presentado la candidatura jiennense.

En el número uno, repite Alcaraz, que ha sido diputado en las dos últimas legislaturas. En la que acaba de terminar, ha sido portavoz adjunto de la Comisión de Interior; adscrito de la de Agricultura, Pesca y Alimentación; portavoz de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo; portavoz adjunto de la Comisión sobre Seguridad Vial; y portavoz adjunto de la Comisión Mixta para el Estudio de los Problemas de las Adicciones.

Natural de Torredonjimeno, también ha sido senador durante las legislaturas XII y XIII, expresidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y actual presidente de Voces contra el Terrorismo, según ha detallado Vox.

Como número dos, figura Magdalena Puentedura. Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada, ha sido médico de la Guardia Civil y ha trabajado en urgencias hospitalarias y como médico de Atención Primaria. En la actualidad, es directora de unidad de gestión clínica en el Servicio Andaluz de Jaén.

El empresario de Úbeda del sector de la hostelería y portavoz de la formación en el Ayuntamiento de este municipio, Fernando Navas, ocupa la tercera posición en la lista al Congreso.

"Vox ratifica así su compromiso con la provincia de Jaén al estructurar la candidatura que concurrirá a las próximas elecciones generales del 29 de noviembre, cruciales para el futuro de España", ha afirmado.