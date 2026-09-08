Fundación Caja Rural Granada y Cruz Roja impulsan sesiones de apoyo emocional para personas afectadas por los seísmos

Archivo - Fundación Caja Rural Granada y Cruz Roja impulsan sesiones de apoyo emocional para las personas afectadas por los seísmos - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA - Archivo

GRANADA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Fundación Caja Rural Granada y Cruz Roja Granada han presentado una iniciativa de apoyo emocional dirigida a la población afectada por los movimientos sísmicos registrados durante las últimas semanas en Granada y su área metropolitana. El proyecto contempla sesiones presenciales de apoyo emocional en las localidades en las que la población ha vivido con especial intensidad las consecuencias del reciente enjambre sísmico.

Según destacan desde la fundación en un comunicado, las sesiones serán impartidas por profesionales de la psicología y el trabajo social de Cruz Roja. Su objetivo es proporcionar a las personas participantes herramientas prácticas para gestionar las emociones, afrontar la incertidumbre, reforzar el autocuidado y desarrollar habilidades que favorezcan su bienestar emocional ante situaciones de esta naturaleza.

Con esta iniciativa, Fundación Caja Rural Granada y Cruz Roja ofrecerán recursos que ayuden a la ciudadanía a comprender y gestionar las reacciones emocionales asociadas a los seísmos, favoreciendo una mejor adaptación a una situación excepcional y contribuyendo a recuperar progresivamente la sensación de seguridad y tranquilidad.

Antonio León, presidente de Caja Rural Granada y de su Fundación, ha destacado el firme compromiso social de la entidad ante la situación vivida: "Somos una entidad útil y cercana a las personas. Por eso, entendemos que cuidar de nuestro entorno implica también velar por el bienestar emocional de quienes más han sufrido el impacto de los terremotos".

El miedo tras un seísmo puede generar vulnerabilidad y un estado de alerta constante que dificulta recuperar la tranquilidad. Estas sesiones ofrecen el acompañamiento y las herramientas necesarias para afrontar la inseguridad. "Nuestro compromiso es estar junto a la sociedad granadina también ante aquellas dificultades que no siempre son visibles, pero que afectan profundamente a la calidad de vida de las personas", ha añadido.

Por su parte, Gabino García, delegado especial de Cruz Roja en Granada, ha subrayado la importancia de atender las consecuencias emocionales de estos acontecimientos: "Cuando hablamos de los efectos de los seísmos solemos pensar en viviendas, edificios o infraestructuras. Sin embargo, existe otro impacto que muchas veces pasa desapercibido y que afecta directamente a las personas: el impacto emocional".

"Con estas sesiones ofreceremos herramientas para gestionar las emociones, afrontar la incertidumbre y recuperar la sensación de seguridad y control. Acompañaremos a quienes necesitan apoyo para afrontar el impacto emocional que deja una situación como la vivida durante estas semanas", ha afirmado García.

'GRANADA SE RECUPERA'

Esta iniciativa se integra en 'Granada se recupera', el conjunto de acciones que Fundación Caja Rural Granada y su entidad matriz, están promoviendo para apoyar la recuperación social y económica de los municipios afectados por la actividad sísmica registrada en la provincia.

En este marco, la entidad habilitó una línea especial de financiación dirigida a las personas, familias, autónomos y empresas damnificadas. Esta línea permite anticipar, sin coste financiero para el solicitante, el importe de las indemnizaciones reconocidas por el Consorcio de Compensación de Seguros, evitando que los afectados tengan que esperar a su cobro efectivo para acometer las reparaciones y actuaciones necesarias en viviendas, negocios y demás inmuebles dañados.

"Caja Rural de Granada reafirma así su compromiso histórico con la provincia, poniendo sus recursos y capacidades al servicio de las personas, empresas y municipios afectados para contribuir a una pronta recuperación de la normalidad", concluyen desde la fundación.