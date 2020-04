Ganaderos de Jaén donan carne de cordero segureño a hospitales y residencias

JAÉN, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Defensa Sanitaria Ganadera (ADSG) Los Campos de la Sierra de Segura (Jaén) donará 8.000 euros en carne de cordero segureño IGP (Indicación Geográfica Protegida) a hospitales, residencias y alguna organización que así lo solicite.

Se trata de una medida tomada con la idea de colaborar para paliar las difíciles situaciones que se están produciendo en España a causa de la crisis sanitaria y económica provocada por el coronavirus Covid-19, además de dar salida al género ya que su mercado está paralizado.

Así lo ha puesto de manifiesto en un comunicado el ganadero jiennense, presidente de la ADSG Los Campos de la Sierra de Segura, y responsable del sector ovino en COAG Nacional, Antonio Punzano, que ha insistido en el interés de colaboración de los ganaderos, que no han dejado de ir trabajar al ser consideradas sus labores indispensables.

Por otro lado, Punzano ha explicado la crítica situación en la que se encuentran, ya que con la crisis sanitaria y el cierre de establecimientos hosteleros ha desaparecido el mercado para el cordero de primera calidad que es el que ellos crían.

"No se vende nada, las lonjas no cotizan" y aunque el precio es el mismo "simplemente no hay mercado", ya que el cordero nacional de primera calidad se consume sobre todo en restaurantes y eventos sociales como bodas y celebraciones, una situación que se encuentra paralizada.

Según ha explicado, el cordero que se vende en supermercados y grandes establecimientos comerciales es principalmente importado de otros países, de ahí que ahora sea más difícil encontrarlo.

Aunque se están buscando algunas alternativas de mercado para dar salida a los corderos, un producto perecedero, estima que las explotaciones de la zona, unas 170 pueden tener pérdidas de entre 15.000 y 20.000 euros cada una como mínimo, dependiendo de su tamaño.