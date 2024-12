García-Pelayo, segura de que mientras Moreno considere que "Andalucía lo necesita, va a seguir" optando como presidente

SEVILLA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo (PP), se ha mostrado convencida de que mientras Juanma Moreno considera que Andalucía "le necesita" para seguir avanzando, seguirá optando a la Presidencia de la Junta, cargo al que llegó en enero de 2019.

En una entrevista con Europa Press, García-Pelayo ha descartado que haya debate alguno o planteamiento en el PP-A sobre una posible sucesión de Juanma Moreno: "Está tan vinculado a Andalucía, que no existe el planteamiento o el escenario, yo creo que ni en su cabeza ni en la de ningún andaluz, de Andalucía sin Juanma (Moreno)".

"A mí no me inquieta, ahora mismo, y no creo que nadie en Andalucía esté en esos planteamientos de Andalucía con Juanma o sin Juanma (Moreno)", ha apuntado, segura de que el actual presidente de la Junta y del PP-A es un "gran" líder y un "gran motor" para que el partido siga gobernando en Andalucía.

"Es una persona que no se conforma, que no se resigna, y que no dice ya he llegado, ya soy presidente y ya está, sino que trabaja cada día por hacer una mejor Andalucía y por ser cada día mejor presidente", según ha expuesto García-Pelayo.

Asimismo, ha señalado que Moreno está construyendo una Andalucía "sin enfrentamientos políticos con nadie, intentando sumar a todo el mundo, y está construyendo una Andalucía sin siglas políticas, simplemente con la sigla del andalucismo, algo que la gente valora", sobre todo tras décadas de gobiernos del PSOE-A en los que ese partido creía que esta comunidad era de su "posesión".

Para García-Pelayo, "Juanma (Moreno) es una persona que cree en Andalucía, que sabe lo que necesita Andalucía, y creo que él tiene su compromiso personal con Andalucía".