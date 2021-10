Gavira a Moreno: "Si no fuera por la pandemia no llevaría tres años de presidente de Andalucía con apoyo de Vox"

Anticipa una "enmienda a la totalidad" del Presupuesto "el 4 de noviembre" si la Junta "no cumple sus acuerdos" con Vox

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario del grupo Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha advertido este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que "si no fuera por la pandemia" de Covid-19, el también líder del PP-A "no llevaría tres años como presidente" andaluz "al menos con el apoyo de Vox", porque el Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos (Cs) le ha "decepcionado", en tanto que "ha asumido las políticas de izquierda".

Así lo ha trasladado Manuel Gavira en el transcurso de su intervención en el Debate sobre el estado de la Comunidad que acoge entre este miércoles y este jueves el Pleno del Parlamento, y donde ha enumerado los ejemplos que, a su juicio, evidencian el "no cambio" que ha supuesto para Andalucía el gobierno que preside Juanma Moreno.

En esa línea, ha sostenido que la pandemia de Covid-19 "ha hecho que usted (Moreno) lleve de presidente tres años", y "si no hubiera habido una pandemia de por medio", el líder del PP-A "no llevaría tres años de presidente, al menos con el apoyo de Vox", ha enfatizado.

Manuel Gavira ha defendido que en su grupo han sido "valientes", pero no para que desde el Gobierno de PP-Cs "extiendan la herencia socialista y sanseacabó", ha apostillado, y han sido "responsables por el bien de Andalucía durante la pandemia", pero esta crisis sanitaria "no puede ser la eterna excusa para no acometer las reformas que Andalucía merece", ha advertido.

Ha subrayado que "Vox no va a renunciar a sus principios porque no queremos convertirnos en otro PP, en políticos del PP", partido al que Gavira ha acusado de "traicionar" a sus votantes al incumplir "promesas" electorales.

En esa línea, ha criticado el "giro andalucista, globalista, a la izquierda" de Moreno, quien "de derechas no tiene nada", según ha abundado Gavira, que ha anunciado que Vox, en la próxima campaña electoral, se dirigirá "a votantes andaluces del PP" exponiéndoles "lo que prometían" los 'populares' en la oposición "y no han cumplido" gobernando, porque "han mantenido todas las políticas de la izquierda de Andalucía", que "han asumido como buenas".

Frente a eso, Vox ha "antepuesto el interés general de Andalucía y de España" sobre sus "principios", mientras que "algunos miembros" del Gobierno andaluz "se han quedado en la misma trinchera ideológica de la izquierda", según ha opinado Gavira, que ha aconsejado a Moreno que "se mire al espejo" y lo haga también con su Consejo de Gobierno, y "miren lo que han hecho", porque "la realidad de Andalucía de 2018 --año de las últimas elecciones autonómicas-- sigue vigente en nuestras calles".

ADVERTENCIA ANTE EL PRESUPUESTO DE 2022

De igual modo, sobre la aprobación del próximo Presupuesto de la Junta para 2022, Manuel Gavira ha reiterado que el Gobierno andaluz lo tiene "muy sencillo" para contar con el apoyo de Vox "si cumple" lo recogido en el acuerdo de investidura y en los tres acuerdos presupuestarios anteriores, "pero si hay un punto pendiente de cumplir" cuando el Consejo de Gobierno apruebe el anteproyecto el próximo 3 de noviembre "no tendrá nuestro apoyo", y "calculo que para el 4 de noviembre estará presentada la enmienda a la totalidad" de Vox, le ha querido dejar claro.

"Vamos a quitarnos la careta y a dejarnos de disimular", ha emplazado Gavira a Moreno, a quien ha insistido en señalar que para la aprobación del Presupuesto "tiene dos opciones", o Pedro "Sánchez", porque el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, "es una sucursal de Sánchez en Andalucía, o que cumpla los acuerdos con Vox". "Es facílisimo", ha remarcado el portavoz de Vox antes de añadir que "la responsabilidad" de alcanzar o no un acuerdo será del presidente de la Junta.

No obstante, Manuel Gavira ha advertido también a Moreno de que "no pierda el tiempo" en llamar a su grupo para negociar los Presupuestos si el presidente de la Junta ha querido "comparar a Vox con Bildu" en el debate que Moreno ha mantenido previamente con la portavoz parlamentaria del PSOE-A, Ángeles Férriz, a quien ha reprochado los pactos del PSOE con Bildu en el Congreso de los Diputados. En su réplica, Moreno ha aclarado que "en absoluto" pretendía hacer esa comparación entre el partido de Arnaldo Otegi y el de Santiago Abascal.

EL "NO CAMBIO" DEL GOBIERNO ANDALUZ

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz ha centrado parte de su primera intervención en enumerar el "no cambio" que, en su opinión, ha supuesto el Gobierno de PP-A y Cs en sanidad, que ve "hecha un guiñapo"; en educación, donde "sale mejor políticamente adoctrinar que enseñar"; en empleo, donde sigue un "paro estructural", o para los autónomos, la agricultura, la ganadería o la pesca, y ha señalado que tampoco se ha producido un cambio "en memoria histórica y democrática" en Andalucía.

Manuel Gavira también ha aludido a la "administración paralela" de la Junta apostando por seguir el principio de que, "enchufado demostrado, enchufado en la calle". "Otra opción no hay", ha considerado el portavoz de Vox, que ha concedido que "es posible que el Gobierno agote la legislatura", pero ha recordado que "47 diputados --los que suman PP y Cs en el Parlamento andaluz-- no son 55", que es la cifra en la que se fija la mayoría absoluta en la Cámara.

En todo caso, el portavoz de Vox ha querido dejar claro que su grupo no promueve una "pinza" con los grupos de oposición de izquierda, sino que lo que reclama es el "cumplimiento íntegro de lo acordado" y de sus "principios".

"Nosotros lo que queremos es que se cumpla todo lo acordado", ha resumido Gavira, que ha insistido en señalar a Moreno que "es presidente gracias a Vox", un partido que no se va a "conformar", según ha advertido, con "bajar un poquito los impuestos" en Andalucía y propiciar una "simplificación de trámites administrativos".

Finalmente, ha concluido reiterando que "Vox y los socialistas no van a estar en el mismo fregado" de la aprobación de los Presupuestos "porque somos la noche y el día, agua y aceite, totalmente diferentes", y lo que "denuncia" Vox precisamente es que "las políticas" del Gobierno de Moreno "en algunos aspectos esenciales" para este grupo "han seguido las mismas líneas socialistas".