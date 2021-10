Gavira critica el discurso de "autobombo" de Moreno, que tiene que decir qué "socio prefiere: Vox o Sánchez"

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha criticado el discurso "autocomplaciente" y cargado de "autobombo" que ha realizado este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en su discurso de arranque del Debate sobre el Estado de la Comunidad, y lo ha instado a decir qué "socio prefiere", si Vox o Pedro Sánchez.

En declaraciones a los periodistas para ofrecer una valoración del discurso del presidente, Manuel Gavira ha considerado que Moreno ha venido a esta Cámara a

"lo de siempre: A la autocomplacencia, al autobombo y a seguir prometiendo cosas que saben que a lo mejor no pueden cumplir".

"Ninguna palabra de esas promesas electorales que le hicieron presidente en 2018, ninguna palabra de los acuerdos que tiene pendientes con Vox y ha tardado unos diez minutos en hablar de lo realmente importante para él el día de hoy, los Presupuestos de Andalucía", según ha criticado Gavira.

En su opinión, cuando uno llega a hablar de ese tema, el resumen fácil es que al presidente de la Junta "se le está acabando el tiempo" y sólo tiene dos opciones: "Puede aceptar e irse con Sánchez porque Juan Espadas es una sucursal de Sánchez aquí en Andalucía, o puede cumplir con Vox. Ya no tiene más opciones".

Manuel Gavira ha recordado a Juanma Moreno que no tiene mayoría absoluta en el Parlamento de Andalucía y ha lamentado que parece que se le "olvida que es presidente gracias al apoyo de Vox". Ha insistido en que si el Gobierno no acepta lo que ha pactado con Vox, no tendrá el apoyo de este partido para los Presupuestos de la comunidad para 2022.

"Las historias que tenga con Espadas y con los socialistas es su problema, no el nuestro y nosotros queremos el cumplimiento de lo acordado", según ha sentenciado.