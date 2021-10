Teresa Rodríguez ve a Moreno como "un gran comercial", con un discurso que "no habla de los problemas importantes"

La portavoz de Adelante Andalucía y diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía, Teresa Rodríguez.

SEVILLA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía y parlamentaria no adscrita, Teresa Rodríguez, ha lamentado que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "no haya hablado de los problemas más importantes" que preocupan a los andaluces en el Debate de la Comunidad este miércoles, como el empleo, la sanidad, la dependencia, la educación y la vivienda, tras una intervención de la que Rodríguez ha destacado que Moreno es "un gran comercial, con una gran capacidad para vender y anunciar cosas que no son tan importantes".

En declaraciones a los periodistas para valorar la intervención del presidente, la diputada no adscrita del Parlamento de Andalucía ha echado en falta que Moreno no haya planteado medidas para garantizar un "empleo digno" en una comunidad con las "cifras más duras de temporalidad" y un paro "estructural" entre los jóvenes, en contraposición al comportamiento del colectivo de los autónomos, donde "saca pecho" aunque "que haya muchos autónomos no significa que haya empleo de calidad", ha subrayado Rodríguez.

En materia de sanidad, la portavoz de Adelante Andalucía ha insistido en denunciar el "colapso de la Atención Primaria", una situación que, a su juicio, el presidente ha buscado "compensar el cabreo" de los usuarios recordando el incremento de las partidas presupuestarias de cara a 2022. En este sentido, Rodríguez ha aclarado que "no se garantiza que el cien por cien de ese presupuesto vaya a la pública" y sí "cada vez en mayor grado, a la privada".

La diputada ha hecho extensiva esta advertencia de privatización en la sanidad a la educación, donde ha acusado al presidente de la Junta de hacer "regalos fiscales a los clientes de la privada" y de favorecer a la enseñanza concertada, al tiempo que le ha afeado su "enorme falta de sensibilidad" a la hora de referirse a la educación especial, donde el Gobierno andaluz mantiene un frente abierto con los monitores escolares.

Sobre las residencias de ancianos, Teresa Rodríguez ha recordado que el modelo actual de gestión, basado en la "precariedad" del personal, "no funciona ni protege" a los mayores, al tiempo que ha calificado de "inadmisible" que el Gobierno andaluz hable de listas de espero "cero" en la aplicación de la Ley de la Dependencia cuando "en los primeros siete meses de 2021, 6.306 andaluces han muerto esperando la ayuda".

Los anuncios sobre rebajas fiscales han cosechado, igualmente, las críticas de la portavoz de Adelante Andalucía, para la que el Gobierno de Moreno "apuesta por la Andalucía rentista".

Por último, ha criticado que en el discurso del presidente no se haya mencionado el cambio climático y sí el endurecimiento de las penas contra los pirómanos, "como si esa fuera la única solución". Ha manifestado que "no se puede rendir homenajes a los sanitarios y a los trabajadores del Plan Infoca y luego plantear 8.000 despidos de sanitarios y 1.000 en el Infoca". "El Gobierno de Moreno incurre en una enorme contradicción entre lo que dice y lo que hace y lo que dice y representa", ha sentenciado.