Gavira pide "precaución y seguir las instrucciones" tras los terremotos registrados en Granada

Imágenes de los destrozos causado por el terremoto en Granada. - Arsenio Zurita - Europa Press

SEVILLA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha mostrado su preocupación ante los terremotos registrados en Granada este martes, uno de ellos de magnitud 4,7.

"Muy pendientes de Granada tras el nuevo terremoto registrado esta mañana y las posteriores réplicas. Nuestro ánimo a los heridos, a las personas afectadas y a todos los granadinos que están viviendo estas horas con preocupación", ha señalado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

"Máxima precaución y sigamos siempre las indicaciones de los servicios de emergencia", ha añadido.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha confirmado que tres personas han resultado heridas a consecuencia del terremoto de magnitud 4,7 registrado este martes en Granada y su área metropolitana.

La Junta mantiene activado en fase de emergencia, situación operativa 1, el Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico en Granada