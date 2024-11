La gerente ejecutiva de Aminer, seleccionada entre las cien mujeres inspiradoras en minería por Woman In Mining UK

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La gerente ejecutiva de la asociación de empresas Aminer, Marta Cerati, ha sido seleccionada como una de las cien mujeres inspiradoras en la minería en todo el mundo en la sexta edición de esta iniciativa creada hace una década por la asociación Woman in Mining Reino Unido (WIM UK).

La lista '100 Global Inspirational Women in Mining' (WIM100) es una publicación bienal que reúne a mujeres destacadas del sector, con idea de celebrar y dar a conocer el talento femenino e identificar modelos de conducta para las generaciones futuras, según explica en una nota la asociación.

En la lista de 2024, publicada hoy, Marta Cerati figura como la única representante de España, elegida entre 570 candidatas procedentes de 41 países. WIM 100 ha destacado de su perfil sus esfuerzos por mejorar el conocimiento y la percepción de la minería moderna en la sociedad, forjando alianzas con empresas y entidades público-privadas, así como su capacidad de trabajo en equipo, ha detallado Aminer.

"Me siento especialmente agradecida por este premio porque mi llegada a la minería es reciente. En mi familia no hay tradición minera, ni tampoco en mi país. Todo lo que sé de minería lo he aprendido desde cero, pero siempre me he sentido muy acogida. Este reconocimiento es una prueba más de ese respaldo, y demuestra que la minería es un sector en el que cabe todo el mundo", ha señalado Cerati, quien asumió el cargo de gerente ejecutivo de Aminer hace año y medio.

Nacida en Italia, estudió Económicas y Empresariales y se especializó en Marketing y Comunicación, especialmente en el sector del Gran Consumo. Llegó a España a finales de 2012, buscando un cambio laboral y nuevos retos, y comenzó a trabajar en Maxam, donde se dedicó a los explosivos y consiguió el carnet de artillera para poder participar en operaciones.

En marzo de 2023 se incorporó a Aminer, desde donde, según destaca la asociación, "ha impulsado cauces de diálogo con la ciudadanía para dar a conocer la realidad de la minería innovadora, segura, sostenible y generadora de riqueza que impera en el siglo XXI".

Asimismo, Cerati ha contribuido como secretaria general al crecimiento y reconocimiento internacional del 'Mining and Minerals Hall', una cita "clave" para el sector de la minería en Europa que ha celebrado este año su quinta edición con más de 14.658 visitas.

"Es un honor y una responsabilidad recibir este premio, que quiero compartir con Aminer y con las empresas asociadas, que siempre me han apoyado a la hora de abrir cauces con la ciudadanía para mostrar la realidad del sector, y que me han permitido trabajar especialmente con mujeres y jóvenes, para retener un talento que todavía no estamos aprovechando lo suficiente", ha considerado la gerente de la asociación de la minería metálica.

Para Cerati, "aunque he tenido la suerte de conocer a referentes estupendas, mujeres increíbles que han marcado hitos en el sector minero español, como Priscila Moreno, Belarmina Díaz Aguado, Conchi Casado Sulé o Conchi Rodríguez Valencia, todavía nos faltan espejos en los que mirarnos". "Aún estamos poco representadas, por eso desde Aminer seguimos trabajando para despertar vocaciones femeninas por las disciplinas STEM, en general, y en la minería en particular", ha ahondado Cerati.

En la misma línea, ha considerado que la juventud tampoco tiene una imagen clara de hasta qué punto la minería es imprescindible para mantener nuestra calidad de vida, de ahí que sea necesario seguir realizando esfuerzos para alcanzar a esa franja de la población. "Es increíble figurar en WIM 100 después de una década de grandes esfuerzos y de ilusión por contribuir al avance del sector. Sé que me motivará para trabajar con más ganas todavía en los próximos años", ha concluido Cerati, agradeciendo a la organización su labor de difusión del papel de la mujer en la minería.

'100 GLOBAL INSPIRATIONAL WOMEN IN MINING'

Según explica Aminer, la publicación '100 Global Inspirational Women in Mining' fue creada en 2013 para destacar la presencia femenina en todos los niveles de la minería y reconocer así su papel pionero y los cambios positivos que su incorporación supone para el sector.

La directora general de WIM UK, Stacy Hope, ha señalado que "es un privilegio reconocer y honrar a estas cien mujeres notables, cuyas voces e historias muestran la diversidad y la resiliencia dentro del sector minero".

"Después de haber sido testigo de la evolución del WIM100 desde su creación en 2013, esta edición es particularmente notable por la importancia de las funciones y responsabilidades de estas mujeres, que van desde puestos de asistente y especialista junior hasta el liderazgo ejecutivo, así como la significativa expansión en la representación geográfica de las candidatas. Sus logros ofrecen inspiración a sus compañeras y a la próxima generación, y también refuerzan que el progreso en diversidad es alcanzable", ha enfatizado.