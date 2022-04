El Gobierno destinará al menos seis millones para actuar de emergencia en el litoral andaluz afectado por el temporal

SEVILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Nación ha anunciado que, como mínimo, destinará seis millones de euros para actuaciones de emergencia destinadas a la recuperación del litoral andaluz afectado por el temporal que ha azotado con fuerza las costas de la comunidad esta semana.

Se trata de una primera valoración para atender los daños más urgentes en las costas, ya que los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico están aún sobre el terreno realizando los informes, por lo que es previsible que esta cuantificación de las intervenciones se modifique en pocos días. Además, quedan por incorporar las aportaciones que puedan realizar los municipios, fruto de un balance más pormenorizado de forma conjunta con los técnicos de costas.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, ha indicado a este respecto, al hilo de una reunión con una treintena de alcaldes de los municipios afectados, que para la respuesta a los efectos de un temporal en relación al cual "las boyas de medición han marcado niveles nunca antes vistos" se trabajará, principalmente, en la reposición de arena para estabilizar las playas --en las que ya trabaja la totalidad de los efectivos de la Dirección General de Costas--, así como en paseos marítimos e infraestructuras del dominio público marítimo-terrestre.

Morán ha recalcado que "no hay limitación presupuestaria" para estas actuaciones y ha dado cuenta de un cronograma de actuación que se cerrará "de inmediato" para no retrasar los trabajos, según el cual se confía en que se estaría en condiciones de responder a la adecuación costera "no más allá de mayo", con idea de que las mismas estén en condiciones al inicio de la temporada estival.

Así, se ha puesto en marcha un procedimiento ágil para acometer un plan de inversiones que permita actuar de forma muy rápida atendiendo a las necesidades más urgentes de los municipios y, "siendo sensible con la situación en la que están los ayuntamientos, todo el presupuesto que sea necesario asignar se va a destinar para responder a una situación inesperada que surge de un temporal de fuerza inusitada".

De su lado, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, parte activa asimismo en la reunión, ha subrayado que el Ejecutivo central está respondiendo "de forma rápida" a una situación "que es excepcional y que ha llegado en un momento que complica mucho las expectativas de un sector tan importante en Andalucía, como lo es el turístico".

Paralelamente a la actuación del Ministerio, añade Fernández, desde las subdelegaciones del Gobierno se ha pedido a los ayuntamientos que remitan sus informes de daños tanto en infraestructuras municipales como en bienes privados para elevarlos a otros ministerios y buscar las fórmulas para contribuir, mediante otras medidas extraordinarias, a la recuperación de la normalidad.