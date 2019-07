El Gobierno local estudia nuevas fórmulas para mejorar la recaudación de los tributos municipales en Jaén

Publicado 02/07/2019 12:28:11 CET

JAÉN, 2 Jul.

El Ayuntamiento de Jaén evaluará y estudiará uno por uno los tributos y su nivel de recaudación tanto en vía voluntaria como en ejecutiva para buscar las mejores fórmulas para su recaudación.

El objetivo, según informa el Ayuntamiento en un comunicado, es que en aquellos casos puntuales en los que no se alcancen los niveles de recaudación óptimos se busquen fórmulas de apoyo para su gestión con eficiencia.

Asimismo, se indica que "en ningún caso se trata de aplicar este criterio a toda el área de Recaudación, donde hay impuestos, como el de Vehículos de Tracción Mecánica o el de Bienes Inmuebles, cuyo nivel de recaudación es inmejorable".

Así lo ha detallado el alcalde, Julio Millán (PSOE), quien ha recordado que el equipo de gobierno trabaja "coordinado y unido" en la mejora de la gestión municipal para garantizar un grado óptimo de prestación de servicios al ciudadano.

"En todo caso tenemos que explorar todas las posibilidades de mejora. Vamos a trabajar con la Diputación y la Concejalía de Hacienda en ese sentido, no existen líneas rojas. En aquellas cuestiones en las que no hay margen de mejora claro que no es necesario intervenir si hay eficacia y eficiencia", ha dicho Millán.

El análisis va por aquellos tributos cuya recaudación no alcanza los niveles deseados especialmente en vía ejecutiva y "cuya operatividad y logística si así lo determina el trabajo que se está haciendo podrían requerir de medios tecnológicos socorridos con apoyo externo, siempre de carácter público por encima de empresas privadas".

Esta radiografía pormenorizada de la recaudación se hace teniendo en cuenta que "no es necesario subir impuestos sino recaudarlos mejor y ofrecer el mejor apoyo posible a los servicios municipales prestándoles el mejor apoyo técnico posible hasta que pueda avanzarse en la mejora tecnológica y de medios".

En todo caso, dice el comunicado, "las decisiones definitivas se tomarán analizando la situación de la recaudación pormenorizadamente con la eficiencia del servicio como clave".