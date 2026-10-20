El Gobierno nombra a Isabel Mayo López como nueva delegada en Andalucía

La nueva delegada del Gobierno en Andalucía, Isabel Mayo López. - GOBIERNO DE ESPAÑA

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el nombramiento de Isabel Mayo López como nueva delegada del Gobierno de España en Andalucía en relevo de Pedro Fernández, quien va a encabezar la lista del PSOE-A al Senado por la provincia de Granada en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Según ha indicado el ejecutivo en una nota, Mayo López es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y funcionaria del Cuerpo de Gestión Administrativa y del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía.

Entre sus cargos destaca el haber sido viceconsejera de Justicia e Interior, entre julio 2017 y enero 2019; directora general de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta de Andalucía, entre noviembre 2010 y julio 2015, y subdelegada de Sevilla en funciones desde febrero de 2023 a enero 2024.

Asimismo, ha ocupado el puesto de secretaria general técnica de la Consejería de Cultura, entre julio 2015 y julio 2017; y de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, entre abril y octubre 2010, de la Junta de Andalucía. Cuenta con el curso universitario de posgrado de Experto en Administración Pública, cuenta en su formación con el curso de Liderazgo Público del Instituto Nacional de Administración Pública y el de Habilidades Directivas del Instituto Andaluz de Administración Pública (IAPP).

Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes la resolución de los ceses de los subdelegados de provincias de Almería, José María Martín; Córdoba, Ana López; Granada, José Antonio Montilla; Málaga, Javier Salas, y Sevilla, Francisco Toscano.